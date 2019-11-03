Рівненським аеропортом зацікавилася китайська компанія

Олександр Данильчук підписав Меморандум про співробітництво з китайською компанією "POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED" щодо розвитку КП «Міжнародний аеропорт Рівне».



Підпис під документом поставили також голова облдержадміністрації Віталій Коваль та директор летовища Ігор Насинюк, повідомляє



Меморандум став продовженням перемовин, які велися з китайською компанією, яка зацікавилася аеропортом.



Цей меморандум є декларацією намірів щодо майбутнього аеропорту. Зокрема, йдеться про можливість перетворити летовище на міжнародний хаб з урахуванням важливості та необхідності реконструкції зони для польотів та розвитку інфраструктури вантажних перевезень.



«Я дуже сподіваюся, що ця наша зустріч стане першим кроком до реальних дій, які стосуються розвитку Міжнародного аеропорту Рівного. З 2007 року я шукаю для цього підприємства ефективного інвестора з трьох причин: зберегти стратегічний для області та для західного регіону об’єкт, зняти фінансове навантаження з обласного бюджету, а отже і з платників податків, які роками змушені утримувати це збиткове підприємство. І по-третє – дати нове життя летовищу, аби це підприємство не лише було самодостатнім, а й приносило прибутки», - зауважив голова обласної ради Олександр Данильчук.







До слова, компанія "POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED" - це міжнародна будівельна корпорація, на якій працює понад 200 тисяч людей у різних куточках світу. Має значний досвід роботи з реалізації проектів енергобудівництва, альтернативної енергетики, розвитку міської інфраструктури тощо.



Нагадаємо, у грудні стало відомо про те, що з рівненського аеропорту планують запустити рейси до Польщі.

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