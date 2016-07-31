З Львова курсуватимуть літаки до Рима, Мілана і Неаполя
Сьогодні, 02:11
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp навесні відкриє шість нових маршрутів з Києва та Львова в міста Італії, які раніше обслуговувала авіакомпанія Ernest Airlines.
Про це повідомляє Zahid.net.
Зокрема, з 29 березня SkyUp відкриє рейс Львів-Рим. Польоти будуть виконуватись тричі на тиждень: у вівторок, четвер та неділю. 30 березня SkyUp розпочне польоти зі Львова до Мілана (Бергамо) і Неаполя з частотою два рази на тиждень: у понеділок і п'ятницю.
Авіаквитки зі Львова до італійських міст уже можна придбати на офіційному сайті SkyUp. Вартість квитків – від 1150 грн в одну сторону.
З 29 березня SkyUp також відкриє рейси Київ-Болонья, Київ-Рим і Київ-Мілан(Бергамо). Також SkyUp почне польоти в Ламеція-Терме з Києва з 30 травня, Харкова – з 1 червня і з Одеси – з 3 червня.
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Про це повідомляє Zahid.net.
Зокрема, з 29 березня SkyUp відкриє рейс Львів-Рим. Польоти будуть виконуватись тричі на тиждень: у вівторок, четвер та неділю. 30 березня SkyUp розпочне польоти зі Львова до Мілана (Бергамо) і Неаполя з частотою два рази на тиждень: у понеділок і п'ятницю.
Авіаквитки зі Львова до італійських міст уже можна придбати на офіційному сайті SkyUp. Вартість квитків – від 1150 грн в одну сторону.
З 29 березня SkyUp також відкриє рейси Київ-Болонья, Київ-Рим і Київ-Мілан(Бергамо). Також SkyUp почне польоти в Ламеція-Терме з Києва з 30 травня, Харкова – з 1 червня і з Одеси – з 3 червня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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