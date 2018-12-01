У Луцьку у банку помер чоловік





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



З їхніх слів, чоловік прийшов у центральне відділення банку, що на проспекті Відродження, аби скористатись терміналом. Раптово йому стало зле, чоловіку почали надавати допомогу працівники банку та відразу викликали швидку.



В коментарі ІА Волинські Новини директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль повідомив, що до швидкої виклик надійшов о 16:07. Очевидці повідомили про те, що чоловіку раптово стало зле і він втратив свідомість.



Відразу виїхала бригада №8, по приїзду медиків чоловік був без свідомості. Лікарі констатували зупинку серця та розпочали реанімаційні заходи, які проводили протягом 30 хвилин, проте безуспішно. Чоловік помер, для встановлення точної причини смерті тіло направлять на медичну експертизу», – зазначив Володимир Шмаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідувачу центрального відділення «ПриватБанку», що у Луцьку, раптово стало зле. Працівники відділення почали надавати чоловіку допомогу, «швидка» прибула вчасно, проте реанімаційні заходи, які проводили протягом пів години, не дали результату – чоловік помер.Про це повідомили очевидці.З їхніх слів, чоловік прийшов у центральне відділення банку, що на проспекті Відродження, аби скористатись терміналом. Раптово йому стало зле, чоловіку почали надавати допомогу працівники банку та відразу викликали швидку.В коментарі ІА Волинські Новини директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»повідомив, що до швидкої виклик надійшов о 16:07. Очевидці повідомили про те, що чоловіку раптово стало зле і він втратив свідомість.Відразу виїхала бригада №8, по приїзду медиків чоловік був без свідомості. Лікарі констатували зупинку серця та розпочали реанімаційні заходи, які проводили протягом 30 хвилин, проте безуспішно. Чоловік помер, для встановлення точної причини смерті тіло направлять на медичну експертизу», – зазначив Володимир Шмаль.

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