На трасі Доманове – Ковель затримали мікроавтобус, набитий контрабандними цигарками
Сьогодні, 12:05
На трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече патрульні з прикордонниками завадили переміщенню незаконного тютюну.
Інцидент трапився у ніч на 17 січня, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Ковельські патрульні, за інформацією оперативних співробітників ГОРВ Луцького прикордонного загону, зупинили водія Volkswagen Transporter за порушення ПДР і з підозрою про переміщення незаконного товару.
Оскільки 23-річний водій відмовився відчиняти автомобіль для перевірки, на місце викликали слідчо-оперативну групу з Ковеля.
У результаті всередині виявили 30 000 пачок тютюнових виробів з, можливо, підробленими акцизними марками. Водій, ймовірно, мав намір транспортувати їх за кордон.
Спільними зусиллями цьому завадили. На місце прибули і працівники фіскальної служби. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили. Триває слідство.
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Інцидент трапився у ніч на 17 січня, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Ковельські патрульні, за інформацією оперативних співробітників ГОРВ Луцького прикордонного загону, зупинили водія Volkswagen Transporter за порушення ПДР і з підозрою про переміщення незаконного товару.
Оскільки 23-річний водій відмовився відчиняти автомобіль для перевірки, на місце викликали слідчо-оперативну групу з Ковеля.
У результаті всередині виявили 30 000 пачок тютюнових виробів з, можливо, підробленими акцизними марками. Водій, ймовірно, мав намір транспортувати їх за кордон.
Спільними зусиллями цьому завадили. На місце прибули і працівники фіскальної служби. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили. Триває слідство.
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