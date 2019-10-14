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На трасі Доманове – Ковель затримали мікроавтобус, набитий контрабандними цигарками

На трасі Доманове – Ковель затримали мікроавтобус, набитий контрабандними цигарками
На трасі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече патрульні з прикордонниками завадили переміщенню незаконного тютюну.

Інцидент трапився у ніч на 17 січня, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Ковельські патрульні, за інформацією оперативних співробітників ГОРВ Луцького прикордонного загону, зупинили водія Volkswagen Transporter за порушення ПДР і з підозрою про переміщення незаконного товару.

Оскільки 23-річний водій відмовився відчиняти автомобіль для перевірки, на місце викликали слідчо-оперативну групу з Ковеля.

У результаті всередині виявили 30 000 пачок тютюнових виробів з, можливо, підробленими акцизними марками. Водій, ймовірно, мав намір транспортувати їх за кордон.

Спільними зусиллями цьому завадили. На місце прибули і працівники фіскальної служби. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили. Триває слідство.

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Теги: патрульна поліція, Ковель, контрабанда
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