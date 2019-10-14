На трасі Доманове – Ковель затримали мікроавтобус, набитий контрабандними цигарками





Інцидент трапився у ніч на 17 січня, - повідомляє



Ковельські патрульні, за інформацією оперативних співробітників ГОРВ Луцького прикордонного загону, зупинили водія Volkswagen Transporter за порушення ПДР і з підозрою про переміщення незаконного товару.



Оскільки 23-річний водій відмовився відчиняти автомобіль для перевірки, на місце викликали слідчо-оперативну групу з Ковеля.



У результаті всередині виявили 30 000 пачок тютюнових виробів з, можливо, підробленими акцизними марками. Водій, ймовірно, мав намір транспортувати їх за кордон.



Спільними зусиллями цьому завадили. На місце прибули і працівники фіскальної служби. Тютюнові вироби та автомобіль вилучили. Триває слідство.

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