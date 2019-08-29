Волинянам розповіли про тонкощі монетизації субсидій





Аби з’ясувати, що ж трапилося, люди кинулися до органів соціального захисту, - пише газета



"Маю пільгу на оплату комуналки, бо один син чорнобилець, інший — інвалід армії. Та у платіжці за листопад 2019-го її чомусь не було. Звернулася до департаменту соцполітики, щоб з’ясувати, у чому причина, куди поділася моя пільга. Мені там повідомили, що її не зняли, але, певне, гроші ще не надійшли на мій рахунок у банку. А коли будуть — не знають. Запитую: «Що ж мені робити? Платити повну суму чи, може, чекати. Кажуть: «Хочете –платіть, а хочете — ні». Заплатила, бо ж боюся, що коли буду мати заборгованість, то заберуть пільгу. Але чи повернуть мені потім переплату?"- розповіла лучанка Лідія Міхринська.



Аналогічна ситуація і в багатодітної родини лучан Палюхів.



"За жовтень ми отримали безготівкову субсидію у повному розмірі, але коли прийшли платити за листопад, то в платіжці побачили кругленький нуль. У департаменті соцполітики Луцької міськради нас заспокоїли. Мовляв, не хвилюйтеся, субсидію вам не зняли, а те, що вона не значиться, означає, що не надійшли кошти на ваш рахунок. Але ж ми не знаємо, чи будуть вони в грудні, як і скільки нам платити за комунальні послуги", - розповідала Ольга Палюх.



З подібною проблемою зіткнулися й пільговики, і субсидіанти не лише з Луцька, а й з районів області.



Тож, щоб роз’яснити ситуацію, журналісти звернулися до заступниці директорки департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Людмили Сірбіненко.



Вона повідомила, що з листопада 2019-го волиняни отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу. Тобто, без урахування пільг і субсидій. Це пов’язано з тим, що з 1 жовтня минулого року набув чинності новий механізм нарахування пільг на житлово-комунальні послуги. Тепер вони надаються у грошовій формі органами соціального захисту населення, але функціонує й безготівкова. Сума пільг перераховується АТ «Ощадбанк», а вже він проводить розрахунок із надавачами послуг за кожну конкретну особу. Тим же отримувачам державної допомоги на оплату комуналки, котрі до 15 жовтня подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата здійснюється у грошовій формі через Ощадбанк або Укрпошту.



До тих, які не написали заяви, застосовується механізм безготівкового розрахунку. Він передбачає автоматичне створення в банку облікового запису одержувача державної допомоги, на який перераховуються кошти. Після їх надходження фінустанова самостійно перераховує гроші підприємствам-надавачам послуг і надсилає смс-повідомлення, де зазначено, скільки субсидіантові чи пільговику слід заплатити, яка сума державної допомоги їм належить. Так, принаймні, мало б бути.



Однак через збій у програмному забезпеченні "Ощадбанк" не зміг вчасно перерахувати кошти окремим волинянам за листопад — грудень 2019 року. Не надходили їм і смс-повідомлення. Тож люди не знали, чи підприємства-надавачі послуг отримали гроші, які за них сплачує держава.



Втім, як запевнили у департаменті соціального захисту Волинської ОДА, панікувати не слід. Субсидія чи пільга буде донарахована в наступному місяці. Якщо ж людина вже сплатила рахунок за житлово-комунальні послуги у повному обсязі, не дочекавшись смс-повідомлення від Ощадбанку, то на її рахунку виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанції, і її відшкодують. Інформацію про її розмір, нараховані суми за послуги можна отримати, звернувшись до підприємств, які їх надають, а щодо перерахування коштів за надані послуги — в АТ «Ощадбанк».



До слова, з 1 січня 2020 року кожен пільговик може перейти на готівкову форму виплат державної допомоги на житлово-комунальні послуги. Уряд відмінив обмеження монетизації. Раніше дозволялося подати заяву на отримання її в готівковій формі тільки до 15 жовтня. Тепер це можна зробити у будь-який час.



Для переходу на готівку слід подати до органу соцзахисту заяву із довідкою з банку із реквізитом рахунку. У такому разі кошти будуть надходити на рахунок людини в банку з місяця, що настає за тим, коли була подана заява. Отримувач монетизованої допомоги зобов’язаний регулярно сплачувати за комунальні послуги, щоб не було заборгованості.



Ті громадяни, які отримують пільгу у безготівковій формі, можуть зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Ощадбанку за посиланням:https://www.oshadbank. ua/ua/sd та отримати необхідну інформацію про рух коштів, розмір своїх нарахувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чимало волинян, які отримують державну знижку на оплату житлово-комунальних послуг, не побачивши її в платіжках, занепокоїлися.Аби з’ясувати, що ж трапилося, люди кинулися до органів соціального захисту, - пише газета Волинь-нова "Маю пільгу на оплату комуналки, бо один син чорнобилець, інший — інвалід армії. Та у платіжці за листопад 2019-го її чомусь не було. Звернулася до департаменту соцполітики, щоб з’ясувати, у чому причина, куди поділася моя пільга. Мені там повідомили, що її не зняли, але, певне, гроші ще не надійшли на мій рахунок у банку. А коли будуть — не знають. Запитую: «Що ж мені робити? Платити повну суму чи, може, чекати. Кажуть: «Хочете –платіть, а хочете — ні». Заплатила, бо ж боюся, що коли буду мати заборгованість, то заберуть пільгу. Але чи повернуть мені потім переплату?"- розповіла лучанкаАналогічна ситуація і в багатодітної родини лучан"За жовтень ми отримали безготівкову субсидію у повному розмірі, але коли прийшли платити за листопад, то в платіжці побачили кругленький нуль. У департаменті соцполітики Луцької міськради нас заспокоїли. Мовляв, не хвилюйтеся, субсидію вам не зняли, а те, що вона не значиться, означає, що не надійшли кошти на ваш рахунок. Але ж ми не знаємо, чи будуть вони в грудні, як і скільки нам платити за комунальні послуги", - розповідала Ольга Палюх.З подібною проблемою зіткнулися й пільговики, і субсидіанти не лише з Луцька, а й з районів області.Тож, щоб роз’яснити ситуацію, журналісти звернулися до заступниці директорки департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністраціїВона повідомила, що з листопада 2019-го волиняни отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу. Тобто, без урахування пільг і субсидій. Це пов’язано з тим, що з 1 жовтня минулого року набув чинності новий механізм нарахування пільг на житлово-комунальні послуги. Тепер вони надаються у грошовій формі органами соціального захисту населення, але функціонує й безготівкова. Сума пільг перераховується АТ «Ощадбанк», а вже він проводить розрахунок із надавачами послуг за кожну конкретну особу. Тим же отримувачам державної допомоги на оплату комуналки, котрі до 15 жовтня подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата здійснюється у грошовій формі через Ощадбанк або Укрпошту.До тих, які не написали заяви, застосовується механізм безготівкового розрахунку. Він передбачає автоматичне створення в банку облікового запису одержувача державної допомоги, на який перераховуються кошти. Після їх надходження фінустанова самостійно перераховує гроші підприємствам-надавачам послуг і надсилає смс-повідомлення, де зазначено, скільки субсидіантові чи пільговику слід заплатити, яка сума державної допомоги їм належить. Так, принаймні, мало б бути.Однак через збій у програмному забезпеченні "Ощадбанк" не зміг вчасно перерахувати кошти окремим волинянам за листопад — грудень 2019 року. Не надходили їм і смс-повідомлення. Тож люди не знали, чи підприємства-надавачі послуг отримали гроші, які за них сплачує держава.Втім, як запевнили у департаменті соціального захисту Волинської ОДА, панікувати не слід. Субсидія чи пільга буде донарахована в наступному місяці. Якщо ж людина вже сплатила рахунок за житлово-комунальні послуги у повному обсязі, не дочекавшись смс-повідомлення від Ощадбанку, то на її рахунку виникне переплата, яка буде відображена надавачем послуг у квитанції, і її відшкодують. Інформацію про її розмір, нараховані суми за послуги можна отримати, звернувшись до підприємств, які їх надають, а щодо перерахування коштів за надані послуги — в АТ «Ощадбанк».До слова, з 1 січня 2020 року кожен пільговик може перейти на готівкову форму виплат державної допомоги на житлово-комунальні послуги. Уряд відмінив обмеження монетизації. Раніше дозволялося подати заяву на отримання її в готівковій формі тільки до 15 жовтня. Тепер це можна зробити у будь-який час.Для переходу на готівку слід подати до органу соцзахисту заяву із довідкою з банку із реквізитом рахунку. У такому разі кошти будуть надходити на рахунок людини в банку з місяця, що настає за тим, коли була подана заява. Отримувач монетизованої допомоги зобов’язаний регулярно сплачувати за комунальні послуги, щоб не було заборгованості.Ті громадяни, які отримують пільгу у безготівковій формі, можуть зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Ощадбанку за посиланням:https://www.oshadbank. ua/ua/sd та отримати необхідну інформацію про рух коштів, розмір своїх нарахувань.

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