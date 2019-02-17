Юні волинські біатлоністи тренуються на Львівщині. ВІДЕО





Волиняни тренуються на навчально-спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець», - повідомляють у Боратинській сільській раді.



Наставники розповідають, що біатлонна команда зібралася у повному складі і тренування проходять у режимі non-stop: «Окрім стрілецької спрямованості, програма тренувань передбачає посилену лижну підготовку. Цьогоріч завдяки сприянню сільської ради вдалося придбати для наших спортсменів нові лижі, тож ми у повній «бойовій готовності». Діти демонструють хорошу фізичну підготовку та високі результати – нові перемоги не за горами».





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