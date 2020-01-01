На очах подруги: повідомили жахливі деталі вбивства, у якому підозрюють волинянина. ВІДЕО

Правоохоронці повідомили про деталі вбивства двох дівчат в Києві, до якого може бути причетний волинянин.Про це йдеться у сюжеті телеканалу ICTV.За однією з версій, волинянинта його спільниця, на орендованій квартирі у Києві, позбавили життя двох дівчат по черзі. При цьому вони вбили одну з дівчат на очах у подруги.Однак сам волинянин не вважає себе винним у вбивстві."Я визнаю себе винним тільки в тому, що я захищав себе і ту людину, яка була зі мною поряд. Це був самозахист", - сказав Сергій Ксьондзик у залі суду.За словами заступника керівника відділу прокуратури Києва, мотивом звірячого вбивства стало пограбування дівчат. Підозрювані забрали у них мобільні телефони та біжутерію.