На очах подруги: повідомили жахливі деталі вбивства, у якому підозрюють волинянина. ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
Правоохоронці повідомили про деталі вбивства двох дівчат в Києві, до якого може бути причетний волинянин.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу ICTV.
За однією з версій, волинянин Сергій Ксьондзик та його спільниця Єлизавета Бершацька, на орендованій квартирі у Києві, позбавили життя двох дівчат по черзі. При цьому вони вбили одну з дівчат на очах у подруги.
Однак сам волинянин не вважає себе винним у вбивстві.
"Я визнаю себе винним тільки в тому, що я захищав себе і ту людину, яка була зі мною поряд. Це був самозахист", - сказав Сергій Ксьондзик у залі суду.
За словами заступника керівника відділу прокуратури Києва Дмитра Величка, мотивом звірячого вбивства стало пограбування дівчат. Підозрювані забрали у них мобільні телефони та біжутерію.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу ICTV.
За однією з версій, волинянин Сергій Ксьондзик та його спільниця Єлизавета Бершацька, на орендованій квартирі у Києві, позбавили життя двох дівчат по черзі. При цьому вони вбили одну з дівчат на очах у подруги.
Однак сам волинянин не вважає себе винним у вбивстві.
"Я визнаю себе винним тільки в тому, що я захищав себе і ту людину, яка була зі мною поряд. Це був самозахист", - сказав Сергій Ксьондзик у залі суду.
За словами заступника керівника відділу прокуратури Києва Дмитра Величка, мотивом звірячого вбивства стало пограбування дівчат. Підозрювані забрали у них мобільні телефони та біжутерію.
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Коментарі 1
Правильно, що в Білорусії залишилась смертна кара для такої худоби. А у нас зараз знайдуться лицеміри-адвокати, які будуть намагатись вивернути чорне білим, а ці потвори будуть із себе корчити Бонні і Клайда...
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