Іран поки що не збирається віддавати чорні скриньки літака МАУ
Сьогодні, 15:30
Іран поки не має наміру передавати Україні чорні скриньки збитого Boeing авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».
Про це повідомляє Уніан з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Іран сам намагається проаналізувати дані бортових самописців битого їхньою ракетою українського пасажирського літака. Як наголошує видання, Канада, яка втратила 57 громадян в авіакатастрофі, та інші країни, які втратили громадян, закликають Іран до ретельного розслідування і заявили, що дані про польоти та диктофони повинні бути проаналізовані за кордоном.
«Ми намагаємось прочитати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку наші варіанти - це Україна та Франція, але поки що не ухвалено рішення про направлення їх в іншу країну», - заявив директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.
Нагадаємо, що 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Літак, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, вилетів з аеропорту о 6.10 за місцевим часом і зник з радарів через кілька хвилин після вильоту. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав, що український лайнер був збитий «внаслідок ненавмисної людської помилки» та пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
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Про це повідомляє Уніан з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Іран сам намагається проаналізувати дані бортових самописців битого їхньою ракетою українського пасажирського літака. Як наголошує видання, Канада, яка втратила 57 громадян в авіакатастрофі, та інші країни, які втратили громадян, закликають Іран до ретельного розслідування і заявили, що дані про польоти та диктофони повинні бути проаналізовані за кордоном.
«Ми намагаємось прочитати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку наші варіанти - це Україна та Франція, але поки що не ухвалено рішення про направлення їх в іншу країну», - заявив директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.
Нагадаємо, що 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Літак, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, вилетів з аеропорту о 6.10 за місцевим часом і зник з радарів через кілька хвилин після вильоту. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав, що український лайнер був збитий «внаслідок ненавмисної людської помилки» та пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті літака.
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