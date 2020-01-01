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Іран поки що не збирається віддавати чорні скриньки літака МАУ

Іран поки що не збирається віддавати чорні скриньки літака МАУ
Іран поки не має наміру передавати Україні чорні скриньки збитого Boeing авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це повідомляє Уніан з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Іран сам намагається проаналізувати дані бортових самописців битого їхньою ракетою українського пасажирського літака. Як наголошує видання, Канада, яка втратила 57 громадян в авіакатастрофі, та інші країни, які втратили громадян, закликають Іран до ретельного розслідування і заявили, що дані про польоти та диктофони повинні бути проаналізовані за кордоном.

«Ми намагаємось прочитати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку наші варіанти - це Україна та Франція, але поки що не ухвалено рішення про направлення їх в іншу країну», - заявив директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.

Нагадаємо, що 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Літак, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, вилетів з аеропорту о 6.10 за місцевим часом і зник з радарів через кілька хвилин після вильоту. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав, що український лайнер був збитий «внаслідок ненавмисної людської помилки» та пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті літака.


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Теги: Іран, Україна, катастрофа
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