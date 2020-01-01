Іран поки що не збирається віддавати чорні скриньки літака МАУ





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Зазначається, що Іран сам намагається проаналізувати дані бортових самописців битого їхньою ракетою українського пасажирського літака. Як наголошує видання, Канада, яка втратила 57 громадян в авіакатастрофі, та інші країни, які втратили громадян, закликають Іран до ретельного розслідування і заявили, що дані про польоти та диктофони повинні бути проаналізовані за кордоном.



«Ми намагаємось прочитати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку наші варіанти - це Україна та Франція, але поки що не ухвалено рішення про направлення їх в іншу країну», - заявив директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.



Нагадаємо, що 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Літак, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, вилетів з аеропорту о 6.10 за місцевим часом і зник з радарів через кілька хвилин після вильоту. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.



11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав, що український лайнер був збитий «внаслідок ненавмисної людської помилки» та пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті літака.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іран поки не має наміру передавати Україні чорні скриньки збитого Boeing авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».Про це повідомляє Уніан з посиланням на Reuters.Зазначається, що Іран сам намагається проаналізувати дані бортових самописців битого їхньою ракетою українського пасажирського літака. Як наголошує видання, Канада, яка втратила 57 громадян в авіакатастрофі, та інші країни, які втратили громадян, закликають Іран до ретельного розслідування і заявили, що дані про польоти та диктофони повинні бути проаналізовані за кордоном.«Ми намагаємось прочитати «чорні скриньки» тут, в Ірані. В іншому випадку наші варіанти - це Україна та Франція, але поки що не ухвалено рішення про направлення їх в іншу країну», - заявив директор з розслідування нещасних випадків в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резайфар.Нагадаємо, що 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Літак, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, вилетів з аеропорту о 6.10 за місцевим часом і зник з радарів через кілька хвилин після вильоту. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.11 січня президент Ірану Хасан Роухані офіційно визнав, що український лайнер був збитий «внаслідок ненавмисної людської помилки» та пообіцяв притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

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