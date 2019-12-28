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Вчителі і сусіди поділились спогадами про загиблу в авіакатастрофі бортпровідницю з Волині. ВІДЕО

Вчителі і сусіди поділились спогадами про загиблу в авіакатастрофі бортпровідницю з Волині. ВІДЕО
У школі, де навчалася загибла в авіакатастрофі у Ірані бортпровідниця з Волині Юлія Сологуб, педагоги поділились спогадами про дівчину.

Про це інформує Суспільне Волині.

Директор Нововолинської школи-ліцею Сергій Мороз показав випускний альбом класу Юлії Сологуб. Каже, що дівчина поглиблено вивчала іноземні мови, була у гуманітарному класі. А згодом вступила у Національний авіаційний університету у Києві.
Вчителі і сусіди поділились спогадами про загиблу в авіакатастрофі бортпровідницю з Волині. ВІДЕО

"Дуже дитина відповідальна, хотіла вчитися, дуже вихована, відповідальна, вихована", - говорить вчителька Тамара Ткачук.
Вчителі і сусіди поділились спогадами про загиблу в авіакатастрофі бортпровідницю з Волині. ВІДЕО

"Якщо подивитися, то тут тільки чотири «9», а решата усе 10-11 балів. Дитина готувалася до свого майбутнього, хотіла бути студенткою. Вона мріяла про сім’ю, була одружена. Важко говорити слово «була».", - продовжує свою розповідь директор Сергій Мороз.

Мама дівчини Ірина телефоном сказала, що не може спілкуватися з журналістами. Сусід Віктор Сікорський розповів, що у родині ще є менша сестра.
Вчителі і сусіди поділились спогадами про загиблу в авіакатастрофі бортпровідницю з Волині. ВІДЕО

"Сім’я дуже спокійна, порядна. Шкода, звичайно", - розповів сусід Віктор Сікорський.

Зі слів чоловіка, звістка про загибель Юлії Сологуб стривожила усе місто.

Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.

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Теги: Юлія Сологуб, розповідь, спогади, вчителі
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