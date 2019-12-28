Вчителі і сусіди поділились спогадами про загиблу в авіакатастрофі бортпровідницю з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 18:01
У школі, де навчалася загибла в авіакатастрофі у Ірані бортпровідниця з Волині Юлія Сологуб, педагоги поділились спогадами про дівчину.
Про це інформує Суспільне Волині.
Директор Нововолинської школи-ліцею Сергій Мороз показав випускний альбом класу Юлії Сологуб. Каже, що дівчина поглиблено вивчала іноземні мови, була у гуманітарному класі. А згодом вступила у Національний авіаційний університету у Києві.
"Дуже дитина відповідальна, хотіла вчитися, дуже вихована, відповідальна, вихована", - говорить вчителька Тамара Ткачук.
"Якщо подивитися, то тут тільки чотири «9», а решата усе 10-11 балів. Дитина готувалася до свого майбутнього, хотіла бути студенткою. Вона мріяла про сім’ю, була одружена. Важко говорити слово «була».", - продовжує свою розповідь директор Сергій Мороз.
Мама дівчини Ірина телефоном сказала, що не може спілкуватися з журналістами. Сусід Віктор Сікорський розповів, що у родині ще є менша сестра.
"Сім’я дуже спокійна, порядна. Шкода, звичайно", - розповів сусід Віктор Сікорський.
Зі слів чоловіка, звістка про загибель Юлії Сологуб стривожила усе місто.
Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.
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Про це інформує Суспільне Волині.
Директор Нововолинської школи-ліцею Сергій Мороз показав випускний альбом класу Юлії Сологуб. Каже, що дівчина поглиблено вивчала іноземні мови, була у гуманітарному класі. А згодом вступила у Національний авіаційний університету у Києві.
"Дуже дитина відповідальна, хотіла вчитися, дуже вихована, відповідальна, вихована", - говорить вчителька Тамара Ткачук.
"Якщо подивитися, то тут тільки чотири «9», а решата усе 10-11 балів. Дитина готувалася до свого майбутнього, хотіла бути студенткою. Вона мріяла про сім’ю, була одружена. Важко говорити слово «була».", - продовжує свою розповідь директор Сергій Мороз.
Мама дівчини Ірина телефоном сказала, що не може спілкуватися з журналістами. Сусід Віктор Сікорський розповів, що у родині ще є менша сестра.
"Сім’я дуже спокійна, порядна. Шкода, звичайно", - розповів сусід Віктор Сікорський.
Зі слів чоловіка, звістка про загибель Юлії Сологуб стривожила усе місто.
Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Уродженку Волині, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, поховають у Києві, – ЗМІ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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