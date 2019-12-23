У луцькому транспорті їздить менше пільговиків, аніж рахували раніше

У Луцьку відмінили коефіцієнт, за яким проводили відшкодування ЛПЕ за перевезення пільговиків.Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкурозповів, що коефіцієнт ліквідовують, адже в місті працює е-квиток. Тож за допомогою системи АСОП бачать кількість платно перевезених пасажирів та пільговиків.Керівник ЛПЕвважає, якщо ліквідувати коефіцієнт і не перейти на інший метод фінансування, а тільки на АСОП, то дані будуть не зовсім коректними.«На сьогодні 10 тисяч пільговиків не отримали електронного квитка, сьогодні багато пільговиків мають квиток, але його не провалідовують. Ми проводимо роботу, у нас вже є 24 контролери. Але все одно багато пільговиків не провалідовуються», - зауважив він.Директор департаменту економічної політикиповідомив, що у луцьких тролейбусах не їздить стільки пільговиків, скільки врахували коефіцієнтом, тому й далі користуватися цими розрахунками неправильно. До того ж, на сьогодні готують договір, аби платити перевізникам за кілометраж.