У луцькому транспорті їздить менше пільговиків, аніж рахували раніше
Сьогодні, 10:18
У Луцьку відмінили коефіцієнт, за яким проводили відшкодування ЛПЕ за перевезення пільговиків.
Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що коефіцієнт ліквідовують, адже в місті працює е-квиток. Тож за допомогою системи АСОП бачать кількість платно перевезених пасажирів та пільговиків.
Керівник ЛПЕ Володимир Пуц вважає, якщо ліквідувати коефіцієнт і не перейти на інший метод фінансування, а тільки на АСОП, то дані будуть не зовсім коректними.
«На сьогодні 10 тисяч пільговиків не отримали електронного квитка, сьогодні багато пільговиків мають квиток, але його не провалідовують. Ми проводимо роботу, у нас вже є 24 контролери. Але все одно багато пільговиків не провалідовуються», - зауважив він.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що у луцьких тролейбусах не їздить стільки пільговиків, скільки врахували коефіцієнтом, тому й далі користуватися цими розрахунками неправильно. До того ж, на сьогодні готують договір, аби платити перевізникам за кілометраж.
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Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що коефіцієнт ліквідовують, адже в місті працює е-квиток. Тож за допомогою системи АСОП бачать кількість платно перевезених пасажирів та пільговиків.
Керівник ЛПЕ Володимир Пуц вважає, якщо ліквідувати коефіцієнт і не перейти на інший метод фінансування, а тільки на АСОП, то дані будуть не зовсім коректними.
«На сьогодні 10 тисяч пільговиків не отримали електронного квитка, сьогодні багато пільговиків мають квиток, але його не провалідовують. Ми проводимо роботу, у нас вже є 24 контролери. Але все одно багато пільговиків не провалідовуються», - зауважив він.
Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що у луцьких тролейбусах не їздить стільки пільговиків, скільки врахували коефіцієнтом, тому й далі користуватися цими розрахунками неправильно. До того ж, на сьогодні готують договір, аби платити перевізникам за кілометраж.
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