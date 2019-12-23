вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому транспорті їздить менше пільговиків, аніж рахували раніше

У луцькому транспорті їздить менше пільговиків, аніж рахували раніше
У Луцьку відмінили коефіцієнт, за яким проводили відшкодування ЛПЕ за перевезення пільговиків.

Про це йшлося у вівторок, 21 січня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов розповів, що коефіцієнт ліквідовують, адже в місті працює е-квиток. Тож за допомогою системи АСОП бачать кількість платно перевезених пасажирів та пільговиків.

Керівник ЛПЕ Володимир Пуц вважає, якщо ліквідувати коефіцієнт і не перейти на інший метод фінансування, а тільки на АСОП, то дані будуть не зовсім коректними.

«На сьогодні 10 тисяч пільговиків не отримали електронного квитка, сьогодні багато пільговиків мають квиток, але його не провалідовують. Ми проводимо роботу, у нас вже є 24 контролери. Але все одно багато пільговиків не провалідовуються», - зауважив він.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль повідомив, що у луцьких тролейбусах не їздить стільки пільговиків, скільки врахували коефіцієнтом, тому й далі користуватися цими розрахунками неправильно. До того ж, на сьогодні готують договір, аби платити перевізникам за кілометраж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, пільговики, транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип
Сьогодні, 10:36
Луцьких перевізників не допустили до конкурсу
Сьогодні, 10:30
У луцькому транспорті їздить менше пільговиків, аніж рахували раніше
Сьогодні, 10:18
У райлікарні на Волині медики вперше прооперували онкохвору жінку з переломом стегна
Сьогодні, 10:03
Порошенка в оперному театрі зустріли аплодисментами. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
Схожі новини
Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК Хто у 2020-му їздитиме у маршрутках і тролейбусах Луцька безкоштовно. СПИСОК
23 грудень, 2019, 15:40
У Луцьку просять відновити маршрут №18 У Луцьку просять відновити маршрут №18
17 січень, 10:15
Електронний квиток у Луцьку: перевізники запроваджують служби контролю в маршрутках Електронний квиток у Луцьку: перевізники запроваджують служби контролю в маршрутках
14 січень, 13:16
У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО У Луцьку з нуля відновлюють другий тролейбус. ВІДЕО
14 січень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку патрульні з погонею ловили п'яного водія
Сьогодні, 11:45
 0
Про тренування, відпочинок і досягнення: відверте інтерв'ю з волинським спортсменом
Сьогодні, 11:42
 0
У Луцьку безхатько спричинив пожежу у багатоповерхівці
Сьогодні, 11:21
 0
Знайшли студентку, яка зникла на Волині 4 дні тому
Сьогодні, 11:19
 0
Волонтери закликають підтримати дитину, вітчим якої вже на небі
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8