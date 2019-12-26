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У місті на Волині мінівен збив пішохода та втік. ВІДЕО

У місті на Волині мінівен збив пішохода та втік. ВІДЕО
22-го січня о 7:10 ранку у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській біля "АТБ" трапилася ДТП.

Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли мінівен на великій швидкості збив її та втік з місця події.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомив Андрій Кандиба, пише "БУГ".

“Не дуже добрий ранок виявився для жительки міста! Водій мінівену на великій швидкості збив її на пішохідному переході та втік з місця події. Номер автомобіля та власник встановлюється. До слова, це друге ДТП на протязі 4 днів на цьому переході”.

Жінка ймовірно отримала травму нижньої кінцівки. Її підібрав та допоміг таксист, який став свідком події.

Головне фото - видання "Княжий град".


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Теги: аварія, Володимир
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