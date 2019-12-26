У місті на Волині мінівен збив пішохода та втік. ВІДЕО





Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли мінівен на великій швидкості збив її та втік з місця події.



Про це на сторінці у фейсбуці повідомив Андрій Кандиба, пише "



“Не дуже добрий ранок виявився для жительки міста! Водій мінівену на великій швидкості збив її на пішохідному переході та втік з місця події. Номер автомобіля та власник встановлюється. До слова, це друге ДТП на протязі 4 днів на цьому переході”.



Жінка ймовірно отримала травму нижньої кінцівки. Її підібрав та допоміг таксист, який став свідком події.



Головне фото - видання "Княжий град".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-го січня о 7:10 ранку у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській біля "АТБ" трапилася ДТП.Жінка переходила дорогу по пішохідному переходу, коли мінівен на великій швидкості збив її та втік з місця події.Про це на сторінці у фейсбуці повідомив, пише " БУГ ".“Не дуже добрий ранок виявився для жительки міста! Водій мінівену на великій швидкості збив її на пішохідному переході та втік з місця події. Номер автомобіля та власник встановлюється. До слова, це друге ДТП на протязі 4 днів на цьому переході”.Жінка ймовірно отримала травму нижньої кінцівки. Її підібрав та допоміг таксист, який став свідком події.Головне фото - видання "Княжий град".

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