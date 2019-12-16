Вічний ремонт: волинянка понад 14 років потерпає від горе-сусідів

Ірина, яка проживає у Нововолинську в будинку 26 на вулиці 15-й мікрорайон, вже 14 років потерпає від горе-сусідів. Її квартиру топили кілька разів, через що життя перетворилося на вічний ремонт.



За минулий 2019 рік помешкання Ірини, в якому вона проживає з чоловіком, затопили двічі: в квітні та липні. Частково були компенсовані збитки, однак мізерні, - пише



Нововолинянка не витримала такого сусідства та звернулася до суду. Однак тепер попереду судова тяганина: засідання, експертизи, а в квартирі чимало зіпсованого майна, мокрі стіни та грибок.



Над Іриною, яка разом із чоловіком уже на пенсії, знаходиться квартира, що належить ТзОВ “Володимир-Волинська фабрика гофротари”, працівники якої там і проживають.



“Приїздять “відряджанці”, їх там по 8 чоловік буває. Мало того, що ходять взуті, постійний гуркіт, так ще й квартиру нашу затоплюють і це триває протягом 14-ти років. Останні рази було 10-го квітня та 23-го липня 2019 року. 10-го квітня на мій виклик комісія “Нововолинськтеплокомуненерго” встановила, що в квартирі над нами лопнув вентель, що призвело до витоку теплоносія. Сказали, що дозволів не мали на перепланування, які зробили. Потім в квартирі була проведена експертиза завданих збитків. Ушкоджена була стеля і стіни коридору, кухні, вітальні та спальні. Під дією вологи утворилася цвіль, пошкодився паркет, меблі.



Згідно з висновком експерта загальна вартість ремонтних робіт становила 62 901, 50 гривень. Володимир-Волинська фабрика гофротари купляла частину матеріалів, але на суму 11 тисяч гривень. Крім того ще раніше довелося замінити дубовий паркет на ламінат”, – розповіла жінка.



17-го липня 2019 року вона звернулася з позовною заявою до Нововолинського міського суду, в якій просила компенсації матеріальної та моральної шкоди. Життя Ірини перетворилося на постійний ремонт, комісії та експертизи, вона змушена чекати просушування стін, підлоги, виводити грибок, переклеювати обої. Витрачаються власні кошти, яких вже і немає, на відновлення хоча б якогось естетичного вигляду квартири та купівлю нових меблів, які також нищаться водою під час затоплень", - йдеться у позові.



Коли жінка звернулася до суду, за кілька днів, 23-го липня, її помешкання знову затопили: намокли стіни, які знаходилися в процесі висихання, стеля, яка після попереднього затоплення була вже погіпсована та пофарбована, ламінат був повністю залитий водою. Пані Ірині довелося подавати заяву про збільшення позовних вимог внаслідок завдання нових збитків.



20-го січня 2020 року відбулося четверте судове засідання, під час якого представник відповідача подав до суду клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи.



“На попередній суд перед новим роком не з’явилися. Власники ні разу не вибачились. Я погодилася на експертизу, яку пропонував представник відповідача, щоб ще далі не затягувати час. Однак з їх вимогами не повністю згідна. Як це, виясняти, чи точно з квартири зверху топлять? Стомилися терпіти, постійні переживання, не встигнеш зробити ремонт, як потрібно знову. І ще невідомо скільки часу чекати, доки повністю висохнуть стіни. Ремонт потрібно буде робити знову”, – бідкається Ірина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пані, яка проживає у Нововолинську в будинку 26 на вулиці 15-й мікрорайон, вже 14 років потерпає від горе-сусідів. Її квартиру топили кілька разів, через що життя перетворилося на вічний ремонт.За минулий 2019 рік помешкання Ірини, в якому вона проживає з чоловіком, затопили двічі: в квітні та липні. Частково були компенсовані збитки, однак мізерні, - пише "Буг" Нововолинянка не витримала такого сусідства та звернулася до суду. Однак тепер попереду судова тяганина: засідання, експертизи, а в квартирі чимало зіпсованого майна, мокрі стіни та грибок.Над Іриною, яка разом із чоловіком уже на пенсії, знаходиться квартира, що належить ТзОВ “Володимир-Волинська фабрика гофротари”, працівники якої там і проживають.“Приїздять “відряджанці”, їх там по 8 чоловік буває. Мало того, що ходять взуті, постійний гуркіт, так ще й квартиру нашу затоплюють і це триває протягом 14-ти років. Останні рази було 10-го квітня та 23-го липня 2019 року. 10-го квітня на мій виклик комісія “Нововолинськтеплокомуненерго” встановила, що в квартирі над нами лопнув вентель, що призвело до витоку теплоносія. Сказали, що дозволів не мали на перепланування, які зробили. Потім в квартирі була проведена експертиза завданих збитків. Ушкоджена була стеля і стіни коридору, кухні, вітальні та спальні. Під дією вологи утворилася цвіль, пошкодився паркет, меблі.Згідно з висновком експерта загальна вартість ремонтних робіт становила 62 901, 50 гривень. Володимир-Волинська фабрика гофротари купляла частину матеріалів, але на суму 11 тисяч гривень. Крім того ще раніше довелося замінити дубовий паркет на ламінат”, – розповіла жінка.17-го липня 2019 року вона звернулася з позовною заявою до Нововолинського міського суду, в якій просила компенсації матеріальної та моральної шкоди. Життя Ірини перетворилося на постійний ремонт, комісії та експертизи, вона змушена чекати просушування стін, підлоги, виводити грибок, переклеювати обої. Витрачаються власні кошти, яких вже і немає, на відновлення хоча б якогось естетичного вигляду квартири та купівлю нових меблів, які також нищаться водою під час затоплень", - йдеться у позові.Коли жінка звернулася до суду, за кілька днів, 23-го липня, її помешкання знову затопили: намокли стіни, які знаходилися в процесі висихання, стеля, яка після попереднього затоплення була вже погіпсована та пофарбована, ламінат був повністю залитий водою. Пані Ірині довелося подавати заяву про збільшення позовних вимог внаслідок завдання нових збитків.20-го січня 2020 року відбулося четверте судове засідання, під час якого представник відповідача подав до суду клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи.“На попередній суд перед новим роком не з’явилися. Власники ні разу не вибачились. Я погодилася на експертизу, яку пропонував представник відповідача, щоб ще далі не затягувати час. Однак з їх вимогами не повністю згідна. Як це, виясняти, чи точно з квартири зверху топлять? Стомилися терпіти, постійні переживання, не встигнеш зробити ремонт, як потрібно знову. І ще невідомо скільки часу чекати, доки повністю висохнуть стіни. Ремонт потрібно буде робити знову”, – бідкається Ірина.

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