У Підгайцівській ОТГ розповіли про вбитого снайпером на Сході Миколу Сорочука

Учора, 22 січня, на Сході від кулі снайпера. Полеглому Герою було лише 22 роки.У Підгайцівській ОТГ розповіли про Миколу та висловили співчуття родині.Повідомили, зокрема, що сім’я Сорочуків у складі чотирьох чоловік прибула в Лище у березні 2000 року з села Чорниж Маневицького району. З 2003 по 2014 рік Микола навчався в Лищенській загальноосвітній школі. Після її закінчення здобув професію зварювальника. Пройшов строкову та контрактну службу в армії, після чого працював на підприємстві «Модерн-Експо».Згодом вступив в Академію рекреаційних технологій і права на факультет правознавста (заочна форма навчання). З 16 грудня 2019 року знову уклав контракт на військову службу. Та не судилося довго стояти на сторожі рідної країни. Підступна ворожа куля обірвала життя молодого бійця. Загиблий був неодруженим, у нього залишилися мати і сестра.Зауважують, що для Підгайцівської ОТГ – це, загалом, п’ята втрата у російсько-українській війні. Зокрема, для села Лище – друга.