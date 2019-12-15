У Підгайцівській ОТГ розповіли про вбитого снайпером на Сході Миколу Сорочука
Сьогодні, 11:11
Учора, 22 січня, на Сході від кулі снайпера загинув мешканець села Лище Підгайцівської ОТГ Луцького району Микола Сорочук. Полеглому Герою було лише 22 роки.
У Підгайцівській ОТГ розповіли про Миколу та висловили співчуття родині.
Повідомили, зокрема, що сім’я Сорочуків у складі чотирьох чоловік прибула в Лище у березні 2000 року з села Чорниж Маневицького району. З 2003 по 2014 рік Микола навчався в Лищенській загальноосвітній школі. Після її закінчення здобув професію зварювальника. Пройшов строкову та контрактну службу в армії, після чого працював на підприємстві «Модерн-Експо».
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Згодом вступив в Академію рекреаційних технологій і права на факультет правознавста (заочна форма навчання). З 16 грудня 2019 року знову уклав контракт на військову службу. Та не судилося довго стояти на сторожі рідної країни. Підступна ворожа куля обірвала життя молодого бійця. Загиблий був неодруженим, у нього залишилися мати і сестра.
Зауважують, що для Підгайцівської ОТГ – це, загалом, п’ята втрата у російсько-українській війні. Зокрема, для села Лище – друга.
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У Підгайцівській ОТГ розповіли про Миколу та висловили співчуття родині.
Повідомили, зокрема, що сім’я Сорочуків у складі чотирьох чоловік прибула в Лище у березні 2000 року з села Чорниж Маневицького району. З 2003 по 2014 рік Микола навчався в Лищенській загальноосвітній школі. Після її закінчення здобув професію зварювальника. Пройшов строкову та контрактну службу в армії, після чого працював на підприємстві «Модерн-Експо».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Однокласниця поділилася спогадами про волинянина, який загинув від ворожої кулі на Сході
Згодом вступив в Академію рекреаційних технологій і права на факультет правознавста (заочна форма навчання). З 16 грудня 2019 року знову уклав контракт на військову службу. Та не судилося довго стояти на сторожі рідної країни. Підступна ворожа куля обірвала життя молодого бійця. Загиблий був неодруженим, у нього залишилися мати і сестра.
Зауважують, що для Підгайцівської ОТГ – це, загалом, п’ята втрата у російсько-українській війні. Зокрема, для села Лище – друга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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