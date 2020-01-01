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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 24 січня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до -1…0 градусів, удень підніметься до +2…+3. Вітер західний і північно-західний, 2-6 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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