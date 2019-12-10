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Волонтери просять відгукнутися охочих провести загиблого воїна з Рівного до Луцька

Волонтери просять відгукнутися охочих провести загиблого воїна з Рівного до Луцька
Рівненські волонтери шукають та об`єднують людей, які хочуть долучитися до колони та провести тіло загиблого воїна до Луцька.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Алла Семенюк.

Жінка написала, що авто з тілом загиблого уродженця села Лище Луцького району Миколи Сорочука вже в дорозі і прибуде до Рівного приблизно о 6 годині ранку.

"Формуємо колону на АЗС "Сокар" та проводжаємо до цуманського перехрестя, де чекатимуть волинські волонтери. Хто зможе приєднатися до колони та гідно провести в останню путь Героя, будь ласка, дайте знати під оригінальним дописом", - йдеться у дописі волонтерки.

Детальнішу інформацію можна отримати, подзвонивши за номером 0984635416.


Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.


23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.

Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.

Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.

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Теги: Волинь, Луцьк, смерть, ООС, Микола Сорочук
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