Волонтери просять відгукнутися охочих провести загиблого воїна з Рівного до Луцька
23 січень, 21:47
Рівненські волонтери шукають та об`єднують людей, які хочуть долучитися до колони та провести тіло загиблого воїна до Луцька.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Алла Семенюк.
Жінка написала, що авто з тілом загиблого уродженця села Лище Луцького району Миколи Сорочука вже в дорозі і прибуде до Рівного приблизно о 6 годині ранку.
"Формуємо колону на АЗС "Сокар" та проводжаємо до цуманського перехрестя, де чекатимуть волинські волонтери. Хто зможе приєднатися до колони та гідно провести в останню путь Героя, будь ласка, дайте знати під оригінальним дописом", - йдеться у дописі волонтерки.
Детальнішу інформацію можна отримати, подзвонивши за номером 0984635416.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.
Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.
Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала волонтерка Алла Семенюк.
Жінка написала, що авто з тілом загиблого уродженця села Лище Луцького району Миколи Сорочука вже в дорозі і прибуде до Рівного приблизно о 6 годині ранку.
"Формуємо колону на АЗС "Сокар" та проводжаємо до цуманського перехрестя, де чекатимуть волинські волонтери. Хто зможе приєднатися до колони та гідно провести в останню путь Героя, будь ласка, дайте знати під оригінальним дописом", - йдеться у дописі волонтерки.
Детальнішу інформацію можна отримати, подзвонивши за номером 0984635416.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколи Сорочука провели жалобну лінійку. Хлопець через рік після закінчення школи пішов добровольцем на війну.
Попрощатися із загиблим бійцем можна буде завтра, 24 січня, у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька. Наступного дня, 25 січня, відбудеться громадська панахида та поховання.
Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.
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