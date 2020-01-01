Голодна серед п'яних батьків: на Миколаївщині рятували 2-річну дівчинку. ВІДЕО





Горе-батьки, бабуся і їх товариш закрилися з дитиною майже на два тижні і пиячили. Про це йдеться в сюжеті ТСН, - пише



Голодна дитина сиділа в повній антисанітарії, сигаретному смороді і цвілі. На сполох забили сусіди і дитячий садок, куди водили дівчинку. Зараз її забрали в місцеву лікарню. Життю дитини нічого не загрожує.



Батьків дівчинки оштрафували. У соціальній службі розповіли, що рік тому їх попереджали не пиячити, а наразі збираються позбавляти батьківських прав.



У лікарню до дочки мати прийшла тільки на третю добу після того, що сталося, і каже, що їй соромно і "впорається". Через тиждень дитину повинні доставити в дитячий будинок. За словами соцпрацівників, у батьків є шанс повернути дівчинку, але тільки до рішення суду.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Миколаївщині поліція і соціальні працівники виламали двері в квартирі неблагонадійній сім'ї, щоб врятувати 2-річну дівчинку.Горе-батьки, бабуся і їх товариш закрилися з дитиною майже на два тижні і пиячили. Про це йдеться в сюжеті ТСН, - пише Обозреватель Голодна дитина сиділа в повній антисанітарії, сигаретному смороді і цвілі. На сполох забили сусіди і дитячий садок, куди водили дівчинку. Зараз її забрали в місцеву лікарню. Життю дитини нічого не загрожує.Батьків дівчинки оштрафували. У соціальній службі розповіли, що рік тому їх попереджали не пиячити, а наразі збираються позбавляти батьківських прав.У лікарню до дочки мати прийшла тільки на третю добу після того, що сталося, і каже, що їй соромно і "впорається". Через тиждень дитину повинні доставити в дитячий будинок. За словами соцпрацівників, у батьків є шанс повернути дівчинку, але тільки до рішення суду.

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