Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Зокрема, вигідні пропозиції діють на такі позиції:



1) авокадо 1шт – 19,90 грн/шт;

2) піала скляна в асортименті – 34,90 грн/шт;

3) тегно куряче охолоджене вагове – 49,90 грн/кг;

4) сардельки м’ясні варені ТМ «Забіяка» вагові – 69,90 грн/кг.

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Термін дії знижок – з 25 січня до 26 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.Про це повідомляє пресслужба закладу.Зокрема, вигідні пропозиції діють на такі позиції:1) авокадо 1шт – 19,90 грн/шт;2) піала скляна в асортименті – 34,90 грн/шт;3) тегно куряче охолоджене вагове – 49,90 грн/кг;4) сардельки м’ясні варені ТМ «Забіяка» вагові – 69,90 грн/кг.Термін дії знижок – з 25 січня до 26 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.

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