Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки*
Сьогодні, 10:56
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, вигідні пропозиції діють на такі позиції:
1) авокадо 1шт – 19,90 грн/шт;
2) піала скляна в асортименті – 34,90 грн/шт;
3) тегно куряче охолоджене вагове – 49,90 грн/кг;
4) сардельки м’ясні варені ТМ «Забіяка» вагові – 69,90 грн/кг.
⠀
Термін дії знижок – з 25 січня до 26 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, вигідні пропозиції діють на такі позиції:
1) авокадо 1шт – 19,90 грн/шт;
2) піала скляна в асортименті – 34,90 грн/шт;
3) тегно куряче охолоджене вагове – 49,90 грн/кг;
4) сардельки м’ясні варені ТМ «Забіяка» вагові – 69,90 грн/кг.
⠀
Термін дії знижок – з 25 січня до 26 січня 2020 включно. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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