«Не забудьте хрюкнути»: житель Ківерців викинув гору сміття дорогою до матері в село

Поблизу села Муравище Ківерцівського району учора, 24 січня, виявили стихійне сміттєзвалище. Згодом з'ясували, що сміття у полі викинув мешканець міста Ківерці.Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.У ході розмови з цим чоловіком з'ясували, що сміття він скинув дорогою до села Муравище, коли їхав до матері.Порушника притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували.Повідомляють також, що місце скидання відходів приберуть механізованим способом за участі працівників КП "Ківерціводоканал" та виставлять рахунок за прибирання громадянину, який вчинив правопорушення."Шановні європейці", вкотре нагадуємо про необхідність укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів із Ківерцівським МВУЖКГ, а якщо вже так кортить викинути сміття в лісі чи у полі, то не забудьте перед тим хрюкнути", - пишуть у міськраді.