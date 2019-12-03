За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок





Про це навчальний заклад розповів на своїй сторінці у



Ідея сортування сміття серед лідерів учнівського врядування Дубівської опорної школи виникла ще влітку 2018 року. На старті цього екопроєкту вирішили в приміщенні школи встановити ємності для роздільного способу сортування сміття. За зароблені від реалізації власної бізнес-ідеї кошти придбали екосмітники для збору паперу, ПЕТ-пляшок та ємність для відпрацьованих батарейок.



Знаючи про шкідливий вплив батарейок на довкілля, вже за півтора року учні назбирали їх аж 16,5 кг.



«Але основною проблемою стало те, що з ними робити далі, адже в Україні заводів по переробці батарейок немає. І де гарантія, що з пунктів збору вони потраплять не на смітники, а на переробку? Адже, вона чимало коштує. В грудні ми дізналися, що громадська організація «Батарейки, здавайтеся» надихнула імпортерів профінансувати переробку батарейок, яка відбуватиметься на заводі GreenWEEE в Румунії. Це вперше, коли зібрані в торговельних мережах України батарейки потраплять на реальну переробку», – поділилися проблемою у школі.



Збір батарейок в торговельному центрі «Епіцентр» відбувається в рамках кампанії «Звірята гарантують переробку». Учні школи Софія Литвин та Назар Карпук разом з сільським головою відвезли зібрані батарейки в торговельний центр і отримали підтвердження того, що вони дійсно будуть відправлені на переробку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дубівській школі поділилися досвідом сортування використаних батарейок.Про це навчальний заклад розповів на своїй сторінці у Facebook , – пише Район.Ковель Ідея сортування сміття серед лідерів учнівського врядування Дубівської опорної школи виникла ще влітку 2018 року. На старті цього екопроєкту вирішили в приміщенні школи встановити ємності для роздільного способу сортування сміття. За зароблені від реалізації власної бізнес-ідеї кошти придбали екосмітники для збору паперу, ПЕТ-пляшок та ємність для відпрацьованих батарейок.Знаючи про шкідливий вплив батарейок на довкілля, вже за півтора року учні назбирали їх аж 16,5 кг.«Але основною проблемою стало те, що з ними робити далі, адже в Україні заводів по переробці батарейок немає. І де гарантія, що з пунктів збору вони потраплять не на смітники, а на переробку? Адже, вона чимало коштує. В грудні ми дізналися, що громадська організація «Батарейки, здавайтеся» надихнула імпортерів профінансувати переробку батарейок, яка відбуватиметься на заводі GreenWEEE в Румунії. Це вперше, коли зібрані в торговельних мережах України батарейки потраплять на реальну переробку», – поділилися проблемою у школі.Збір батарейок в торговельному центрі «Епіцентр» відбувається в рамках кампанії «Звірята гарантують переробку». Учні школитаразом з сільським головою відвезли зібрані батарейки в торговельний центр і отримали підтвердження того, що вони дійсно будуть відправлені на переробку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію