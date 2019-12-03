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За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок

За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок
У Дубівській школі поділилися досвідом сортування використаних батарейок.

Про це навчальний заклад розповів на своїй сторінці у Facebook, – пише Район.Ковель.

Ідея сортування сміття серед лідерів учнівського врядування Дубівської опорної школи виникла ще влітку 2018 року. На старті цього екопроєкту вирішили в приміщенні школи встановити ємності для роздільного способу сортування сміття. За зароблені від реалізації власної бізнес-ідеї кошти придбали екосмітники для збору паперу, ПЕТ-пляшок та ємність для відпрацьованих батарейок.

Знаючи про шкідливий вплив батарейок на довкілля, вже за півтора року учні назбирали їх аж 16,5 кг.

«Але основною проблемою стало те, що з ними робити далі, адже в Україні заводів по переробці батарейок немає. І де гарантія, що з пунктів збору вони потраплять не на смітники, а на переробку? Адже, вона чимало коштує. В грудні ми дізналися, що громадська організація «Батарейки, здавайтеся» надихнула імпортерів профінансувати переробку батарейок, яка відбуватиметься на заводі GreenWEEE в Румунії. Це вперше, коли зібрані в торговельних мережах України батарейки потраплять на реальну переробку», – поділилися проблемою у школі.

Збір батарейок в торговельному центрі «Епіцентр» відбувається в рамках кампанії «Звірята гарантують переробку». Учні школи Софія Литвин та Назар Карпук разом з сільським головою відвезли зібрані батарейки в торговельний центр і отримали підтвердження того, що вони дійсно будуть відправлені на переробку.

За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок
За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок
За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок

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Теги: Луцьк, Дубно, батарейки
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