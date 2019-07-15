вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні

Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні
Сьогодні, 26 січня, інспектори Андрій і Тарас, які тоді опрацьовували виклик, на денній зміні, і вони вирішили провідати дитину в інфекційній лікарні. Дівчинці привезли іграшки, одяг, печиво, книжки, світловідбивні браслети, якими малеча особливо полюбляє гратися.

Патрульні ледве стримували емоції, побачивши дитину, але погрались з нею, спілкувались та пригадували той вечір 22 січня, – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.

«Ми одразу зрозуміли, що ситуація в цій сім’ї критична і дитину необхідно забирати, тому негайно викликали медиків та наполягли на шпиталізації, – пригадує один з патрульних. – Батьків знайшли протягом години, об’їхавши прилеглі території. Сусід, з яким ті розпивали алкогольні напої, вказав, де вони можуть перебувати. Ми приїхали на заправку, а мати з батьком спокійно п’ють каву. Про дитину, яку лишили кілька годин тому саму на вулиці, вони просто… забули».

Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні


ЧИТАТИ ТАКОЖ: Маленьку дівчинку, яку батьки забули у візочку на вулиці у Луцьку, годували «мівіною». ВІДЕО

Інший патрульний додає, що в цій ситуації дивує позиція сусідів, які знали, в яких умовах проживає дитина, але не повідомляли відповідні служби. «На жаль, такі випадки у нас часті: ми приїжджаємо, а в домі антисанітарія, безлад, діти голодні, батьки нетверезі. Від цього – один крок до вчинення тяжких злочинів. Але такому можна хоч якось запобігати, якщо вчасно сповіщати поліцію, медиків, соціальні служби», – переконаний поліцейський.

Медики розповіли, що наразі стан дівчинки стабілізувався, адже перші дні вона була збуджена, не відходила від дверей і все кликала маму. До лікарні і мати, і батько навідувались, але їх до дитини не пустили, адже ті мають раніше з’явитись в службу у справах дітей: тут уже вирішують подальшу долю Насті. Поки ж за нею доглядає медперсонал лікарні.

Також повідомили, що дуже багато лучан і інших пацієнтів допомагають дитині та забезпечують усім необхідним. Патрульним також висловили вдячність за їхні добрі серця і проявлену чуйність.

Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, лікарня, дитина, забули дівчинку, поліція, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні
Сьогодні, 15:05
Новелу волинянина надрукували в «Морському збірнику»
Сьогодні, 14:35
За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок
Сьогодні, 14:05
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Мама хлопчика, який випав з 5-го поверху у Луцьку, розповіла про інцидент. ВІДЕО Мама хлопчика, який випав з 5-го поверху у Луцьку, розповіла про інцидент. ВІДЕО
15 липень, 2019, 18:01
У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту У Луцьку дитина випала з вікна 5 поверху: деталі інциденту
15 липень, 2019, 10:29
У дівчинки, яку п'яна матір покинула у візочку у Луцьку, – запалення легень. ВІДЕО У дівчинки, яку п'яна матір покинула у візочку у Луцьку, – запалення легень. ВІДЕО
23 січень, 19:12
Луцькі патрульні знайшли зниклу школярку Луцькі патрульні знайшли зниклу школярку
19 грудень, 2019, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні
Сьогодні, 15:05
 0
Новелу волинянина надрукували в «Морському збірнику»
Сьогодні, 14:35
 0
За півтора року учні Дубнівської школи зібрали 16,5 кілограмів використаних батарейок
Сьогодні, 14:05
 0
У Луцьку відбулися змагання зі спортивних бальних танців. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8