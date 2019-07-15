Маленьку лучанку, яку батьки «забули» на холоді на кілька годин, у лікарні відвідали патрульні

Андрій і Тарас, які



Патрульні ледве стримували емоції, побачивши дитину, але погрались з нею, спілкувались та пригадували той вечір 22 січня, – пишуть правоохоронці на своїй



«Ми одразу зрозуміли, що ситуація в цій сім’ї критична і дитину необхідно забирати, тому негайно викликали медиків та наполягли на шпиталізації, – пригадує один з патрульних. – Батьків знайшли протягом години, об’їхавши прилеглі території. Сусід, з яким ті розпивали алкогольні напої, вказав, де вони можуть перебувати. Ми приїхали на заправку, а мати з батьком спокійно п’ють каву. Про дитину, яку лишили кілька годин тому саму на вулиці, вони просто… забули».







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Інший патрульний додає, що в цій ситуації дивує позиція сусідів, які знали, в яких умовах проживає дитина, але не повідомляли відповідні служби. «На жаль, такі випадки у нас часті: ми приїжджаємо, а в домі антисанітарія, безлад, діти голодні, батьки нетверезі. Від цього – один крок до вчинення тяжких злочинів. Але такому можна хоч якось запобігати, якщо вчасно сповіщати поліцію, медиків, соціальні служби», – переконаний поліцейський.



Медики розповіли, що наразі стан дівчинки стабілізувався, адже перші дні вона була збуджена, не відходила від дверей і все кликала маму. До лікарні і мати, і батько навідувались, але їх до дитини не пустили, адже ті мають раніше з’явитись в службу у справах дітей: тут уже вирішують подальшу долю Насті. Поки ж за нею доглядає медперсонал лікарні.



Також повідомили, що дуже багато лучан і інших пацієнтів допомагають дитині та забезпечують усім необхідним. Патрульним також висловили вдячність за їхні добрі серця і проявлену чуйність.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 січня, інспектори, які тоді опрацьовували виклик , на денній зміні, і вони вирішили провідати дитину в інфекційній лікарні. Дівчинці привезли іграшки, одяг, печиво, книжки, світловідбивні браслети, якими малеча особливо полюбляє гратися.Патрульні ледве стримували емоції, побачивши дитину, але погрались з нею, спілкувались та пригадували той вечір 22 січня, – пишуть правоохоронці на своїй сторінці у Facebook.«Ми одразу зрозуміли, що ситуація в цій сім’ї критична і дитину необхідно забирати, тому негайно викликали медиків та наполягли на шпиталізації, – пригадує один з патрульних. – Батьків знайшли протягом години, об’їхавши прилеглі території. Сусід, з яким ті розпивали алкогольні напої, вказав, де вони можуть перебувати. Ми приїхали на заправку, а мати з батьком спокійно п’ють каву. Про дитину, яку лишили кілька годин тому саму на вулиці, вони просто… забули».Інший патрульний додає, що в цій ситуації дивує позиція сусідів, які знали, в яких умовах проживає дитина, але не повідомляли відповідні служби. «На жаль, такі випадки у нас часті: ми приїжджаємо, а в домі антисанітарія, безлад, діти голодні, батьки нетверезі. Від цього – один крок до вчинення тяжких злочинів. Але такому можна хоч якось запобігати, якщо вчасно сповіщати поліцію, медиків, соціальні служби», – переконаний поліцейський.Медики розповіли, що наразі стан дівчинки стабілізувався, адже перші дні вона була збуджена, не відходила від дверей і все кликала маму. До лікарні і мати, і батько навідувались, але їх до дитини не пустили, адже ті мають раніше з’явитись в службу у справах дітей: тут уже вирішують подальшу долю. Поки ж за нею доглядає медперсонал лікарні.Також повідомили, що дуже багато лучан і інших пацієнтів допомагають дитині та забезпечують усім необхідним. Патрульним також висловили вдячність за їхні добрі серця і проявлену чуйність.

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