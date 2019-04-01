вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО

Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО
У Рівному жінка потрапила під колеса позашляховика, за кермом якого був лучанин.

Автопригода сталася сьогодні, 27 січня, близько п’ятої години ранку на вулиці Соборна, - пише ГУНП Рівненській області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій автомобіля BMW, житель Луцька, наїхав на 36-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Медики швидкої доставили потерпілу до лікарні, де у неї попередньо діагностували політравму. За результатами освідування водія ознак сп’яніння не виявили

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.


Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО
Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО
Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
Сьогодні, 11:07
У Любешівському районі на смерть розбився 20-річний хлопець на мотоциклі
Сьогодні, 10:52
Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 10:43
У луцькому СІЗО хочуть замінити санвузли та відремонтувати харчоблок
Сьогодні, 10:33
27 січня Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту
Сьогодні, 10:28
Схожі новини
На трасі «Київ-Чоп» в аварії загинув лучанин. ФОТО На трасі «Київ-Чоп» в аварії загинув лучанин. ФОТО
07 січень, 13:35
П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО П'яний лучанин вчинив подвійну аварію у Рівному. ФОТО
01 квітень, 2019, 11:44
Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі Знайшли родичку лучан, які загинули в аварії на київській трасі
11 лютий, 2019, 10:22
У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію У Луцьку працівник автомайстерні викрав Volkswagen і скоїв аварію
21 вересень, 2018, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «PremierCity» відбувся допрем'єрний показ військової комедії «Наші котики». ФОТО
Сьогодні, 11:07
 0
У Любешівському районі на смерть розбився 20-річний хлопець на мотоциклі
Сьогодні, 10:52
 0
Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 10:43
 0
У луцькому СІЗО хочуть замінити санвузли та відремонтувати харчоблок
Сьогодні, 10:33
 0
27 січня Україна вшановує пам’ять жертв Голокосту
Сьогодні, 10:28
 0
Медіа
відео
1/8