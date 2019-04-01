Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО

У Рівному жінка потрапила під колеса позашляховика, за кермом якого був лучанин.Автопригода сталася сьогодні, 27 січня, близько п’ятої години ранку на вулиці Соборна, - пише ГУНП Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій автомобіля BMW, житель Луцька, наїхав на 36-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.Медики швидкої доставили потерпілу до лікарні, де у неї попередньо діагностували політравму. За результатами освідування водія ознак сп’яніння не виявилиЗа фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.