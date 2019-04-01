Лучанин на BMW збив жінку у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 10:43
У Рівному жінка потрапила під колеса позашляховика, за кермом якого був лучанин.
Автопригода сталася сьогодні, 27 січня, близько п’ятої години ранку на вулиці Соборна, - пише ГУНП Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій автомобіля BMW, житель Луцька, наїхав на 36-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.
Медики швидкої доставили потерпілу до лікарні, де у неї попередньо діагностували політравму. За результатами освідування водія ознак сп’яніння не виявили
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Автопригода сталася сьогодні, 27 січня, близько п’ятої години ранку на вулиці Соборна, - пише ГУНП Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 35-річний водій автомобіля BMW, житель Луцька, наїхав на 36-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.
Медики швидкої доставили потерпілу до лікарні, де у неї попередньо діагностували політравму. За результатами освідування водія ознак сп’яніння не виявили
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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