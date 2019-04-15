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У пункті пропуску «Ягодин» у вантажівці знайшли велику партію незаконного одягу

У пункті пропуску «Ягодин» у вантажівці знайшли велику партію незаконного одягу
У пункті пропуску "Ягодин" у вантажівці Renault Magnum виявили партію незадекларованого одягу вартістю понад пів мільйона гривень.

Для проходження митного контролю водій подав документи, відповідно до яких у вказаному авто переміщувався одяг, - пише пресслужба Волинської митниці Держмитслужби.

В результаті повного митного огляду автомобіля, виявлено незадекларований товар, а саме 1360 одиниці одягу, вартість якого оцінюється понад пів мільйона гривень.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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Теги: Ягодин, одяг
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