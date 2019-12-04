На Волині обікрали склад кухонної техніки
Сьогодні, 15:04
В селі Суходоли Володимир-Волинського району обікрали приватний склад побутової техніки.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Встановили, що в період часу з 23:40 25-го січня по 05:00 26-го січня невстановлені особи шляхом віджиму дверей у підсобних приміщеннях таємно викрали побутову техніку. Заявник, 30-річний мешканець Нововолинська, розповів, що зникли 12 соковижималок, 15 грилів, 12 індуктивних плит і 35 кухонних комбайнів.
Сума завданих збитків встановлюється.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Встановили, що в період часу з 23:40 25-го січня по 05:00 26-го січня невстановлені особи шляхом віджиму дверей у підсобних приміщеннях таємно викрали побутову техніку. Заявник, 30-річний мешканець Нововолинська, розповів, що зникли 12 соковижималок, 15 грилів, 12 індуктивних плит і 35 кухонних комбайнів.
Сума завданих збитків встановлюється.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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