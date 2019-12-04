На Волині обікрали склад кухонної техніки





Про це



Встановили, що в період часу з 23:40 25-го січня по 05:00 26-го січня невстановлені особи шляхом віджиму дверей у підсобних приміщеннях таємно викрали побутову техніку. Заявник, 30-річний мешканець Нововолинська, розповів, що зникли 12 соковижималок, 15 грилів, 12 індуктивних плит і 35 кухонних комбайнів.



Сума завданих збитків встановлюється.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Суходоли Володимир-Волинського району обікрали приватний склад побутової техніки.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Встановили, що в період часу з 23:40 25-го січня по 05:00 26-го січня невстановлені особи шляхом віджиму дверей у підсобних приміщеннях таємно викрали побутову техніку. Заявник, 30-річний мешканець Нововолинська, розповів, що зникли 12 соковижималок, 15 грилів, 12 індуктивних плит і 35 кухонних комбайнів.Сума завданих збитків встановлюється.Головне фото - ілюстративне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію