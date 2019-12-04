вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині обікрали склад кухонної техніки

На Волині обікрали склад кухонної техніки
В селі Суходоли Володимир-Волинського району обікрали приватний склад побутової техніки.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Встановили, що в період часу з 23:40 25-го січня по 05:00 26-го січня невстановлені особи шляхом віджиму дверей у підсобних приміщеннях таємно викрали побутову техніку. Заявник, 30-річний мешканець Нововолинська, розповів, що зникли 12 соковижималок, 15 грилів, 12 індуктивних плит і 35 кухонних комбайнів.

Сума завданих збитків встановлюється.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: склад, техніка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
Сьогодні, 15:35
У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини
Сьогодні, 15:26
На Волині обікрали склад кухонної техніки
Сьогодні, 15:04
У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
Сьогодні, 14:48
Взяли із собою дітей: на Волині дубокради пропонували хабар та погрожували сокирою лісівнику
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень У «Луцькводоканалу» немає техніки, якою можна возити питну воду в разі відключень
04 грудень, 2019, 10:10
У 2021 році нові айфони випускатимуть двічі на рік У 2021 році нові айфони випускатимуть двічі на рік
04 грудень, 2019, 04:08
Мишка за 1700 гривень: у Microsoft презентували гнучкий аксесуар Мишка за 1700 гривень: у Microsoft презентували гнучкий аксесуар
08 листопад, 2019, 05:27
Навантажувальна техніка* Навантажувальна техніка*
26 жовтень, 2019, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім'я водія, який на Волині на смерть збив родичку головного патрульного Рівненщини, – ЗМІ
Сьогодні, 15:35
 0
У Володимир-Волинському районі знайшли рештки людини
Сьогодні, 15:26
 0
На Волині обікрали склад кухонної техніки
Сьогодні, 15:04
 0
У семи школах Волині зупинили навчання через грип та ГРВІ
Сьогодні, 14:48
 0
Взяли із собою дітей: на Волині дубокради пропонували хабар та погрожували сокирою лісівнику
Сьогодні, 14:41
 0
Медіа
відео
1/8