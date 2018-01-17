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На Поворському авіаційному полігоні на «гарячому» зловили двох п'яних військових

На Поворському авіаційному полігоні на «гарячому» зловили двох п'яних військових
На території авіаційного полігону “Поворськ” Ковельського району командир виявив у нетверезому стані керівника польотами та планшетистку.

Про це йдеться у двох постановах Ковельського міськрайонного суду від 22 січня, - пише "Район.in.ua"

Згідно матеріалів, 6 листопада 2019 року о 15 годині 20 хвилин командир військової частини виявив у нетверезому стані начальника пункту управління – керівника польотами та планшетистку під час виконання ними службових обов’язків, причому в умовах особливого періоду.

Тимчасовий виконувач обов’язки начальника медичного пункту військової частини провів медичний огляд, про що склав акт. При обстеженні на алкотестері у керівника польотами виявили вміст алкоголю 0,49 проміле. Планшетистка відмовилась від проходження медичного огляду, як у військового медика, так і в лікарні у Ковелі.

Матеріали на своїх підлеглих командир військової частини направив до суду, щоб їх було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 172-20 КУпАП.

В судовому засіданні з розгляду цієї справи військовослужбовці свою провину не визнали, а їхній захисник – адвокат зазначив, що протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів управління військової служби правопорядку у Збройних Силах України, а командир частини не є такою особою, що останній підтвердив суду.

Суддя Ковельського міськрайонного суду постановив провадження про притягнення двох військових до адміністративної відповідальності закрити у зв’язку з відсутністю в їх діях події та складу правопорушення.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Поворський полігон, військові, ухвала, Ковель
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