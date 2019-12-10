Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату

У Луцьку за 2 тижні на групу оперативного реагування Луцької міської ради «15-80» надійшло 805 звернень від жителів міста.Про це під час оперативної наради у мерії розповіла директор департаменту ЦНАПЗа її словами, лучани неодноразово телефонували у мерію для того, аби попросити облаштувати зупинку громадського транспорту на вулиці Теремнівській біля геріатричного пансіонату.Окрім того, було чимало звернень з прохання відремонтувати тротуар на проспекті Молоді біля клубу 21 століття.Найбільше ж скарг у лучан було через відсутність електропостачання на деяких вулицях, зокрема – протягом впродовж 15-19 січня.