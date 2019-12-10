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Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату

Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату
У Луцьку за 2 тижні на групу оперативного реагування Луцької міської ради «15-80» надійшло 805 звернень від жителів міста.

Про це під час оперативної наради у мерії розповіла директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.

За її словами, лучани неодноразово телефонували у мерію для того, аби попросити облаштувати зупинку громадського транспорту на вулиці Теремнівській біля геріатричного пансіонату.

Окрім того, було чимало звернень з прохання відремонтувати тротуар на проспекті Молоді біля клубу 21 століття.

Найбільше ж скарг у лучан було через відсутність електропостачання на деяких вулицях, зокрема – протягом впродовж 15-19 січня.

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Теги: скарги, Луцьк
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