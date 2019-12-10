Лучани просять облаштувати зупинку біля геріатричного пансіонату
Сьогодні, 08:54
У Луцьку за 2 тижні на групу оперативного реагування Луцької міської ради «15-80» надійшло 805 звернень від жителів міста.
Про це під час оперативної наради у мерії розповіла директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.
За її словами, лучани неодноразово телефонували у мерію для того, аби попросити облаштувати зупинку громадського транспорту на вулиці Теремнівській біля геріатричного пансіонату.
Окрім того, було чимало звернень з прохання відремонтувати тротуар на проспекті Молоді біля клубу 21 століття.
Найбільше ж скарг у лучан було через відсутність електропостачання на деяких вулицях, зокрема – протягом впродовж 15-19 січня.
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Про це під час оперативної наради у мерії розповіла директор департаменту ЦНАП Лариса Карп’як.
За її словами, лучани неодноразово телефонували у мерію для того, аби попросити облаштувати зупинку громадського транспорту на вулиці Теремнівській біля геріатричного пансіонату.
Окрім того, було чимало звернень з прохання відремонтувати тротуар на проспекті Молоді біля клубу 21 століття.
Найбільше ж скарг у лучан було через відсутність електропостачання на деяких вулицях, зокрема – протягом впродовж 15-19 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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