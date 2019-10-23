Судили волинянина, який п'яним їздив по місту





21-го січня Нововолинський міський суд виніс постанову, -пише



Встановили, що 24-го листопада 2019 року о 12:40 на вулиці Василя Стуса чоловік керував автомобілем Opel на підпитку. Цим самим порушив п.2.9 (а) ПДР України та вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.



У суді чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся. Його вина підтверджується матеріалами справи: протоколом про адмінправопорушення, протоколом алкотесту, актом огляду на стан алкогольного сп’яніння, письмовими поясненнями водія.



Суддя визнав винним особу та наклав штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 200 гривень штрафу призначили водію, який в Нововолинську керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.21-го січня Нововолинський міський суд виніс постанову, -пише Буг Встановили, що 24-го листопада 2019 року о 12:40 на вулиці Василя Стуса чоловік керував автомобілем Opel на підпитку. Цим самим порушив п.2.9 (а) ПДР України та вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.130 КУпАП.У суді чоловік свою вину визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся. Його вина підтверджується матеріалами справи: протоколом про адмінправопорушення, протоколом алкотесту, актом огляду на стан алкогольного сп’яніння, письмовими поясненнями водія.Суддя визнав винним особу та наклав штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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