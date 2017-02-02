Понад 2 тисячі волинських медиків покращили свої знання та вміння завдяки Світовому банку

Світовий банк профінансував навчання понад двох тисяч волинських медиків.Про це йдеться на сторінці "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА" у facebook.2052 медиків з Волині підняли на вищий рівень свої знання, уміння і навички щодо запобігання, раннього виявлення, правильної діагностики та якісного лікування серцево-судинних недуг завдяки лекціям і практичним, які відбувалися в обласному центрі Волині.Окрім того, декілька десятків волинян із закладів охорони здоров’я усіх рівнів надання медичної допомоги та представники профільного управління мали змогу побувати за кордоном, де переймали кращі практики тих змін у галузі медицини інших держав, які варто втілювати у життя в Україні.Навчання розпочалися у 2017-му році з модулів для лікарів загальної практики – сімейних лікарів та сестер медичних загальної практики – сімейної медицини.У 2019 році до навчань залучили ще й персонал КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». І загалом минулого року відбулося 40 одноденних модулів. Бо ще задіяли лікарів-сімейників, яким минулоріч викладали нові підходи до лікування інших серцево-судинних недуг, ніж у 2017-2018 роках.Усі модулі проходили на базі Волинської обласної клінічної лікарні, яка надавала приміщення на безоплатній основі.Наприклад, на Волині зробили акцент на тренінги з надання кардіологічної допомоги для лікарів первинної ланки, медсестер, кардіологів, спеціалістів інтенсивної допомоги. Лікарі дуже задоволені. Кажуть, що вперше пройшли таку структуровану й конкретну підготовку і тепер знають, як надавати пацієнту допомогу на кожному етапі.«Вдалося підняти рівень профілактики, виявлення та лікування пацієнтів із хворобами системи кровообігу завдяки тому, що зуміли провести комплексні навчання наших медиків. Ми маємо лікарів і медсестер, які розмовляють однією мовою, розуміють найсучасніші вимоги надання медичної допомоги при кардіологічних захворювання», – коротко окреслює результат проведення тренінгів начальник управління охорони здоров’я