Шацька ОТГ лідирує серед громад, які освоїли інфраструктурну субвенцію





У 2019-му році для Волинської області ця субвенція становила 126,4 мільйона гривень, яку пропорційно розділили відповідно до площі та кількості населення між 50 ОТГ області. Загалом реалізували 198 проєктів, -



Про це розповів начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Микола Томчук під час оперативної наради, яка відбулася 28 січня цього року під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.



В процесі реалізації інфраструктурних проєктів деяким ОТГ вдалося зекономити кошти, на які вони написали додаткові проєктні заявки. Таким чином, ще 38 проєктів – реалізували внаслідок економії.



«Стовідсотково освоїли кошти інфраструктурної субвенції 23 об’єднанні територіальні громади. Серед лідерів освоєння цих коштів громади Луцького – 6, Любомльського – 2, Ковельського – 4, Володимир-Волинського – 2, Ківерцівського – 2, Турійського – 2, Іваничівського – 1, Локачинського – 1, Маневицького – 1, Старовижівського – 1 та Шацького – 1 районів», – розповів Микола Іванович.



За словами Миколи Томчука, є територіальні об’єднанні громади, які не зуміли освоїти кошти інфраструктурної субвенції в повному обсязі. Таких громад – 27. Рівень освоєння фінансового ресурсу у таких громадах на рівні 96 – 99 відсотків.



«Невикористаними залишилися 1,35 мільйона гривень. Це лише 1 відсоток від загальної суми субвенції з державного бюджету», – наголосив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інфраструктурна субвенція об'єднаними територіальними громадами у 2019 освоєна на 99 %.У 2019-му році для Волинської області ця субвенція становила 126,4 мільйона гривень, яку пропорційно розділили відповідно до площі та кількості населення між 50 ОТГ області. Загалом реалізували 198 проєктів, - пише Район.ШацькПро це розповів начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїпід час оперативної наради, яка відбулася 28 січня цього року під керівництвом голови облдержадміністраціїВ процесі реалізації інфраструктурних проєктів деяким ОТГ вдалося зекономити кошти, на які вони написали додаткові проєктні заявки. Таким чином, ще 38 проєктів – реалізували внаслідок економії.«Стовідсотково освоїли кошти інфраструктурної субвенції 23 об’єднанні територіальні громади. Серед лідерів освоєння цих коштів громади Луцького – 6, Любомльського – 2, Ковельського – 4, Володимир-Волинського – 2, Ківерцівського – 2, Турійського – 2, Іваничівського – 1, Локачинського – 1, Маневицького – 1, Старовижівського – 1 та Шацького – 1 районів», – розповів Микола Іванович.За словами Миколи Томчука, є територіальні об’єднанні громади, які не зуміли освоїти кошти інфраструктурної субвенції в повному обсязі. Таких громад – 27. Рівень освоєння фінансового ресурсу у таких громадах на рівні 96 – 99 відсотків.«Невикористаними залишилися 1,35 мільйона гривень. Це лише 1 відсоток від загальної суми субвенції з державного бюджету», – наголосив посадовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію