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Шацька ОТГ лідирує серед громад, які освоїли інфраструктурну субвенцію

Шацька ОТГ лідирує серед громад, які освоїли інфраструктурну субвенцію
Інфраструктурна субвенція об'єднаними територіальними громадами у 2019 освоєна на 99 %.

У 2019-му році для Волинської області ця субвенція становила 126,4 мільйона гривень, яку пропорційно розділили відповідно до площі та кількості населення між 50 ОТГ області. Загалом реалізували 198 проєктів, - пише Район.Шацьк

Про це розповів начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Микола Томчук під час оперативної наради, яка відбулася 28 січня цього року під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка.

В процесі реалізації інфраструктурних проєктів деяким ОТГ вдалося зекономити кошти, на які вони написали додаткові проєктні заявки. Таким чином, ще 38 проєктів – реалізували внаслідок економії.

«Стовідсотково освоїли кошти інфраструктурної субвенції 23 об’єднанні територіальні громади. Серед лідерів освоєння цих коштів громади Луцького – 6, Любомльського – 2, Ковельського – 4, Володимир-Волинського – 2, Ківерцівського – 2, Турійського – 2, Іваничівського – 1, Локачинського – 1, Маневицького – 1, Старовижівського – 1 та Шацького – 1 районів», – розповів Микола Іванович.

За словами Миколи Томчука, є територіальні об’єднанні громади, які не зуміли освоїти кошти інфраструктурної субвенції в повному обсязі. Таких громад – 27. Рівень освоєння фінансового ресурсу у таких громадах на рівні 96 – 99 відсотків.

«Невикористаними залишилися 1,35 мільйона гривень. Це лише 1 відсоток від загальної суми субвенції з державного бюджету», – наголосив посадовець.

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Теги: шацьк, отг, субвенції
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