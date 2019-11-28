Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
Сьогодні, 02:16
У Любомльській міській бібліотеці для дітей місцевим школярам провели літературний круїз "Це не вигадка, не байка — всі ми любимо Нестайка".
Сьогодні учні 4-А класу ЗЗСО №2 м. Любомль зі своєю вчителькою Ольгою Павлюк поринули у світ пригод, уяви та фантазії, у країну "Сонячних Зайчиків" Всеволода Нестайка, - пише Кордон.
Нагадаємо, 30 січня виповнюється 90 років патріарху української дитячої літератури Всеволоду Нестайку, котрий належить до тих письменників, які пишуть не тільки повчально, а й цікаво і весело.
"Зачарувала любомльських дітей ювілейна виставка "Творець і володар казкових країн". Діти познайомились з героями книг. Адже дитячий письменник Всеволод Нестайко своїми веселими, мудрими повістями і казками радує, веселить і повчає у найкращому розумінні цього слова, вже не одне покоління, бо за плечима в нього – десь під сотні виданих книжок", – йдеться на сайті книгозбірні.
З книгами та веселим настроєм діти залишили бібліотеку.
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Сьогодні учні 4-А класу ЗЗСО №2 м. Любомль зі своєю вчителькою Ольгою Павлюк поринули у світ пригод, уяви та фантазії, у країну "Сонячних Зайчиків" Всеволода Нестайка, - пише Кордон.
Нагадаємо, 30 січня виповнюється 90 років патріарху української дитячої літератури Всеволоду Нестайку, котрий належить до тих письменників, які пишуть не тільки повчально, а й цікаво і весело.
"Зачарувала любомльських дітей ювілейна виставка "Творець і володар казкових країн". Діти познайомились з героями книг. Адже дитячий письменник Всеволод Нестайко своїми веселими, мудрими повістями і казками радує, веселить і повчає у найкращому розумінні цього слова, вже не одне покоління, бо за плечима в нього – десь під сотні виданих книжок", – йдеться на сайті книгозбірні.
З книгами та веселим настроєм діти залишили бібліотеку.
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