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Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка

Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
У Любомльській міській бібліотеці для дітей місцевим школярам провели літературний круїз "Це не вигадка, не байка — всі ми любимо Нестайка".

Сьогодні учні 4-А класу ЗЗСО №2 м. Любомль зі своєю вчителькою Ольгою Павлюк поринули у світ пригод, уяви та фантазії, у країну "Сонячних Зайчиків" Всеволода Нестайка, - пише Кордон.

Нагадаємо, 30 січня виповнюється 90 років патріарху української дитячої літератури Всеволоду Нестайку, котрий належить до тих письменників, які пишуть не тільки повчально, а й цікаво і весело.

"Зачарувала любомльських дітей ювілейна виставка "Творець і володар казкових країн". Діти познайомились з героями книг. Адже дитячий письменник Всеволод Нестайко своїми веселими, мудрими повістями і казками радує, веселить і повчає у найкращому розумінні цього слова, вже не одне покоління, бо за плечима в нього – десь під сотні виданих книжок", – йдеться на сайті книгозбірні.

З книгами та веселим настроєм діти залишили бібліотеку.

Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка

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Теги: любомль, діти, школа, нестайко
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