Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка





Сьогодні учні 4-А класу ЗЗСО №2 м. Любомль зі своєю вчителькою Ольгою Павлюк поринули у світ пригод, уяви та фантазії, у країну "Сонячних Зайчиків" Всеволода Нестайка, -



Нагадаємо, 30 січня виповнюється 90 років патріарху української дитячої літератури Всеволоду Нестайку, котрий належить до тих письменників, які пишуть не тільки повчально, а й цікаво і весело.



"Зачарувала любомльських дітей ювілейна виставка "Творець і володар казкових країн". Діти познайомились з героями книг. Адже дитячий письменник Всеволод Нестайко своїми веселими, мудрими повістями і казками радує, веселить і повчає у найкращому розумінні цього слова, вже не одне покоління, бо за плечима в нього – десь під сотні виданих книжок", – йдеться на сайті книгозбірні.



З книгами та веселим настроєм діти залишили бібліотеку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльській міській бібліотеці для дітей місцевим школярам провели літературний круїз "Це не вигадка, не байка — всі ми любимо Нестайка".Сьогодні учні 4-А класу ЗЗСО №2 м. Любомль зі своєю вчителькою Ольгою Павлюк поринули у світ пригод, уяви та фантазії, у країну "Сонячних Зайчиків", - пише Кордон.Нагадаємо, 30 січня виповнюється 90 років патріарху української дитячої літератури Всеволоду Нестайку, котрий належить до тих письменників, які пишуть не тільки повчально, а й цікаво і весело."Зачарувала любомльських дітей ювілейна виставка "Творець і володар казкових країн". Діти познайомились з героями книг. Адже дитячий письменник Всеволод Нестайко своїми веселими, мудрими повістями і казками радує, веселить і повчає у найкращому розумінні цього слова, вже не одне покоління, бо за плечима в нього – десь під сотні виданих книжок", – йдеться на сайті книгозбірні.З книгами та веселим настроєм діти залишили бібліотеку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію