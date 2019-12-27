У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО





Про це



З їхніх слів, водій автомобіля Cherry, не дотримався безпечної дистанції, та, ймовірно, не врахувавши дорожню ситуацію та погодні умови, несвоєчасно натиснув на гальма.



На місці ДТП працює патрульна поліція.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті – транспортний колапс, оскільки, через перекриту смугу руху, зупинилися всі тролейбуси на лінії. Затор розтягнувся від проспекту Соборності до центральної частини міста. Рух транспорту дуже ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода, за участі тролейбуса № 15 та автомобіля Cherry, внаслідок якого у місті утворився масштабний затор, трапилась сьогодні, 31 січня, близько 11:30.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, водій автомобіля Cherry, не дотримався безпечної дистанції, та, ймовірно, не врахувавши дорожню ситуацію та погодні умови, несвоєчасно натиснув на гальма.На місці ДТП працює патрульна поліція.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті – транспортний колапс, оскільки, через перекриту смугу руху, зупинилися всі тролейбуси на лінії. Затор розтягнувся від проспекту Соборності до центральної частини міста. Рух транспорту дуже ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію