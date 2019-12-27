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У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО

У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода, за участі тролейбуса № 15 та автомобіля Cherry, внаслідок якого у місті утворився масштабний затор, трапилась сьогодні, 31 січня, близько 11:30.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, водій автомобіля Cherry, не дотримався безпечної дистанції, та, ймовірно, не врахувавши дорожню ситуацію та погодні умови, несвоєчасно натиснув на гальма.

На місці ДТП працює патрульна поліція.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті – транспортний колапс, оскільки, через перекриту смугу руху, зупинилися всі тролейбуси на лінії. Затор розтягнувся від проспекту Соборності до центральної частини міста. Рух транспорту дуже ускладнений.

У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО
У Луцьку через аварію на мосту – масштабний затор. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, затор
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