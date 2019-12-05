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Знайшли зниклу 10-річну дівчинку з Волині

Знайшли зниклу 10-річну дівчинку з Волині
У Горохівському районі поліцейські розшукали зниклу десятирічну дитину.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Так, учора, 30 січня, близько 15:00 години до Горохівського відділу поліції звернулася жителька села Борочиче та повідомила, що її десятирічна донька поверталася зі школи додому і зникла.

Співробітники групи реагування патрульної поліції негайно розпочали пошуки дитини та менше ніж за годину знайшли дівчинку. Дитина ймовірно заблукала. Ніяких протиправних дій відносно неї скоєно не було. Загрози її життю та здоров’ю не має.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: Горохівський район, школярка, Волинь
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