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У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО

У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку сталася аварія, внаслідок якої утворилася “тягучка” на дорозі.

Аварія трапилася близько 13:30 31 січня, - про це 12 каналу повідомили очевидці.

На розі Задворецької та Устилузької зіткнулися Lada та BMW.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

На місці працює поліція, рух транспорту на цій ділянці дороги - ускладнений.

У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО
У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, затор
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