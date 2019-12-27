У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО





Аварія трапилася близько 13:30 31 січня, - про це



На розі Задворецької та Устилузької зіткнулися Lada та BMW.



За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.



На місці працює поліція, рух транспорту на цій ділянці дороги - ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія, внаслідок якої утворилася “тягучка” на дорозі.Аварія трапилася близько 13:30 31 січня, - про це 12 каналу повідомили очевидці.На розі Задворецької та Устилузької зіткнулися Lada та BMW.За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Автомобілі отримали механічні пошкодження.На місці працює поліція, рух транспорту на цій ділянці дороги - ускладнений.

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