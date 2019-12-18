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У Луцьку відбулися перші змагання з чирлідингу. ФОТО

У Луцьку відбулися перші змагання з чирлідингу. ФОТО
У спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки сьогодні, 1 лютого, відбулося урочисте відкриття І етапу Кубка України з чирлідингу та мажорет-спорту — 2020 «Замок Любарта».

Красиві дівчата у яскравій формі з помпонами у руках, які підбадьорюють спортсменів і глядачів запальними танцями... На перший погляд видається, що це лише розвага. Виявляється, чирлідинг, а саме так називається цей вид спорту, який поєднує шоу, акробатику та гімнастику, є серйозною справою, - пише ІА Волинські новини.

З чирлідингу проводяться змагання різних масштабів, а учасники постійно працюють над вдосконаленням і ускладненням виступів. В цьому можна було переконатися 1 лютого у спорткомплексі СНУ імені Лесі Українки. Адже саме тут вперше відбулася така масштабна подія, як проведення етапу національного чемпіонату з чирлідингу та мажорет-спорту «Замок Любарта».

Чемпіонат розпочався з вітального слова президента Федерації чирлідингу та чирспорту України Андрія Боляка. Він підкреслив, що цей турнір відкриває новий сезон, а тому побажав усім учасникам вдалих виступів та високих здобутків сьогодні та надалі.

Змагання проводяться у двох основних видах: танцювальному та акробатичному. В кожному з цих напрямів є свої специфічні «відгалуження»: соло, дуети, команди. І на чемпіонаті є учасники практично у кожній із категорій, тож видовище обіцяє бути захоплюючим.

Приємно, що на заході був присутній і ректор СНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Він також звернувся до учасників і глядачів змагань з побажанням здоров’я та перемог. Користуючись нагодою, Анатолій Цьось привітав з днем народження чудового фахівця, тренера з аеробіки та чирлідингу, викладача університету Венеру Кренделєву.

До вітальних слів учасникам змагань долучився і декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я СНУ імені Лесі Українки Василь Пантік. Він також підкреслив здобутки та креативність Венери Ульфатівни, яка є тренеркою збірної СНУ з чирлідингу.

Ще одним свідченням професіоналізму її та педагогічного колективу загалом є висока оцінка рівня підготовки луцьких студентів. Вони мають можливість навчатися за програмою подвійного диплому у Польщі і демонструють перед європейськими спеціалістами гідний рівень підготовки.

Яскраве дійство за участю майже 250 спортсменів із 6 регіонів України зібрало повний зал глядачів. 11 команд, представники яких представляють різні вікові групи, продемонстрували увесь технічний «арсенал» чирлідингу: кричалки та акробатику, синхронні танці, гімнастику, перешикування, побудову піраміди та сальто.

Після першого етапу на команди чекає ще дуже багато роботи, адже попереду виступи в інших містах. А вже після них — фінальний етап, на якому відбудеться підведення підсумків набраних очок у різних номінаціях.

Фото: Олександра Дурманенка


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Теги: черлідери, спорт, акробатика
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