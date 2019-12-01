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Показали редакцію волинської газети у 60 роках ХХ століття

Показали редакцію волинської газети у 60 роках ХХ століття
Цікава пам'ятка архітектури першої половини ХХ століття у місті Любомль.

У 1939-1941 роки тут розміщувався перебував штаб 61 стрілецького полку. Про це пише Район.Любомль

Після війни тут розміщувався райком комсомолу, піонер-клуб. Орієнтовно на початку 60 років ХХ століття – редакція та друкарня газети «Радянське життя» (нині – «Наше життя»).

Сьогодні тут приватний житловий будинок.

Показали редакцію волинської газети у 60 роках ХХ століття


Показали редакцію волинської газети у 60 роках ХХ століття

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Теги: любомль, історія, музей
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