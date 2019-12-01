Показали редакцію волинської газети у 60 роках ХХ століття





У 1939-1941 роки тут розміщувався перебував штаб 61 стрілецького полку. Про це



Після війни тут розміщувався райком комсомолу, піонер-клуб. Орієнтовно на початку 60 років ХХ століття – редакція та друкарня газети «Радянське життя» (нині – «Наше життя»).



Сьогодні тут приватний житловий будинок.









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