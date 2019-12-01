Показали редакцію волинської газети у 60 роках ХХ століття
Сьогодні, 09:27
Цікава пам'ятка архітектури першої половини ХХ століття у місті Любомль.
У 1939-1941 роки тут розміщувався перебував штаб 61 стрілецького полку. Про це пише Район.Любомль
Після війни тут розміщувався райком комсомолу, піонер-клуб. Орієнтовно на початку 60 років ХХ століття – редакція та друкарня газети «Радянське життя» (нині – «Наше життя»).
Сьогодні тут приватний житловий будинок.
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У 1939-1941 роки тут розміщувався перебував штаб 61 стрілецького полку. Про це пише Район.Любомль
Після війни тут розміщувався райком комсомолу, піонер-клуб. Орієнтовно на початку 60 років ХХ століття – редакція та друкарня газети «Радянське життя» (нині – «Наше життя»).
Сьогодні тут приватний житловий будинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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