Студентка луцького вишу загинула під колесами потяга





Трагедія трапилась 1 лютого, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише



Відомо, що в селі Клузів Тисменицького району на залізничному переїзді поїзд сполученням «Чернівці-Київ» скоїв наїзд на громадянку 2000 року народження. Вона – жителька села Заболоття Любомльського району Волинської області.



Потерпіла громадянка від отриманих травм загинула на місці.



Як

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Прикарпатті під поїздом загинула молода волинянка.Трагедія трапилась 1 лютого, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише "Галицький кореспондент". Відомо, що в селі Клузів Тисменицького району на залізничному переїзді поїзд сполученням «Чернівці-Київ» скоїв наїзд на громадянку 2000 року народження. Вона – жителька села Заболоття Любомльського району Волинської області.Потерпіла громадянка від отриманих травм загинула на місці.Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, дівчина навчалась на другому курсі фізико-математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття поїхала в гості. За попередньою інформацією, завтра тіло дівчини мають привезти на Волинь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію