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Студентка луцького вишу загинула під колесами потяга

Студентка луцького вишу загинула під колесами потяга
На Прикарпатті під поїздом загинула молода волинянка.

Трагедія трапилась 1 лютого, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише "Галицький кореспондент".

Відомо, що в селі Клузів Тисменицького району на залізничному переїзді поїзд сполученням «Чернівці-Київ» скоїв наїзд на громадянку 2000 року народження. Вона – жителька села Заболоття Любомльського району Волинської області.

Потерпіла громадянка від отриманих травм загинула на місці.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, дівчина навчалась на другому курсі фізико-математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття поїхала в гості. За попередньою інформацією, завтра тіло дівчини мають привезти на Волинь.

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Теги: потяг, волинянка, смерть
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