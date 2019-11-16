Студентка луцького вишу загинула під колесами потяга
Сьогодні, 12:47
На Прикарпатті під поїздом загинула молода волинянка.
Трагедія трапилась 1 лютого, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише "Галицький кореспондент".
Відомо, що в селі Клузів Тисменицького району на залізничному переїзді поїзд сполученням «Чернівці-Київ» скоїв наїзд на громадянку 2000 року народження. Вона – жителька села Заболоття Любомльського району Волинської області.
Потерпіла громадянка від отриманих травм загинула на місці.
Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, дівчина навчалась на другому курсі фізико-математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття поїхала в гості. За попередньою інформацією, завтра тіло дівчини мають привезти на Волинь.
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Трагедія трапилась 1 лютого, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, пише "Галицький кореспондент".
Відомо, що в селі Клузів Тисменицького району на залізничному переїзді поїзд сполученням «Чернівці-Київ» скоїв наїзд на громадянку 2000 року народження. Вона – жителька села Заболоття Любомльського району Волинської області.
Потерпіла громадянка від отриманих травм загинула на місці.
Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, дівчина навчалась на другому курсі фізико-математичного факультету СНУ ім. Лесі Українки. На Прикарпаття поїхала в гості. За попередньою інформацією, завтра тіло дівчини мають привезти на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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