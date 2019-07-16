У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО

Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкогольних напоїв у нічний час.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти борються з порушниками, котрі відкрито ігнорують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години.Вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол на продавця, який продавав заборонену продукцію на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти».За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 грн.