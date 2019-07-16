вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО

У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкогольних напоїв у нічний час.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.

У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти борються з порушниками, котрі відкрито ігнорують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години.

Вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол на продавця, який продавав заборонену продукцію на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти».

За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, муніципальна варта, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 02:18
В Україні змінили правила в’їзду в Росію
Сьогодні, 01:05
У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО
Сьогодні, 00:26
Вимерло все живе: за рік в Україні «загинуло» більш ніж 2000 водойм
Сьогодні, 00:16
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО У Луцьку на продажі сурогату спіймали продавчиню-«рецидивістку». ФОТО
16 липень, 2019, 08:10
На луцькому ринку виявили точку продажу сурогату. ФОТО На луцькому ринку виявили точку продажу сурогату. ФОТО
25 травень, 2018, 09:03
У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем У Луцьку виявили три «точки», де незаконно торгували алкоголем
26 січень, 13:10
У Луцьку поблизу автостанції незаконно встановили кіоск У Луцьку поблизу автостанції незаконно встановили кіоск
26 січень, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 02:18
 0
В Україні змінили правила в’їзду в Росію
Сьогодні, 01:05
 0
У Луцьку підприємці заблокували кіоски на Центральному ринку. ФОТО
Сьогодні, 00:26
 0
Вимерло все живе: за рік в Україні «загинуло» більш ніж 2000 водойм
Сьогодні, 00:16
 0
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8