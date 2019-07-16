У 2020 році в Луцьку зловили 4 продавців нічного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкогольних напоїв у нічний час.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти борються з порушниками, котрі відкрито ігнорують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години.
Вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол на продавця, який продавав заборонену продукцію на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти».
За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 грн.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти борються з порушниками, котрі відкрито ігнорують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години.
Вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративний протокол на продавця, який продавав заборонену продукцію на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти».
За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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