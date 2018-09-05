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Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку

Лучанин сяде на 4 роки у тюрму за крадіжку
Нещодавно звільнений із місць позбавлення волі лучанин повернеться за ґрати.

Про це йдеться з вироку Ківерцівського районного суду, - пише Конкурент.

Так, 11 листопада 2019 року обвинувачений відкрито викрав у магазині дві упаковки круасанів, пачку цигарок, пляшку горілки, хліб, пачку кетчупу, 400 грамів ковбаси, та два поліетиленові пакети загальною вартістю 179 гривень.

Зважаючи на особу крадія, те, що він не має постійного місця проживання та його неодноразову судимість, суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на 4 роки та 1 місяць.

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Теги: суд, крадіжка, лучанин
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