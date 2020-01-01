Молода cім'я з Волині просить допомогти зібрати кошти на лікування доньки
Сьогодні, 11:57
Молода сім’я із села Нудиже Любомльського району просить усіх небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування їхньої єдиної маленької доньки.
У дівчинки, якій всього 2 роки і 4 місяці діагностували вроджений вивих правого стегна, - пише Кордон.
Від перших місяців життя дитина проходила обстеження, була на витяжці ноги. Через інші захворювання довелося відкласти лікування. Київські лікарі після обстеження констатували: аби дівчинка могла нормально функціонувати та нічим не відрізнятися від однолітків, необхідне оперативне хірургічне втручання.
Перша фіксована сума для операції — 50 тисяч гривень. Скільки коштів потрібно буде надалі — поки невідомо.
Для молодої сільської сім’ї знайти такі кошти чи якось заробити у короткі терміни — непосильно.
Охочі допомогти можуть надіслати кошти на картку мами дівчинки — 5168757381626920 (Маїло Наталія Віталіївна) або принести особисто до їх дому.
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У дівчинки, якій всього 2 роки і 4 місяці діагностували вроджений вивих правого стегна, - пише Кордон.
Від перших місяців життя дитина проходила обстеження, була на витяжці ноги. Через інші захворювання довелося відкласти лікування. Київські лікарі після обстеження констатували: аби дівчинка могла нормально функціонувати та нічим не відрізнятися від однолітків, необхідне оперативне хірургічне втручання.
Перша фіксована сума для операції — 50 тисяч гривень. Скільки коштів потрібно буде надалі — поки невідомо.
Для молодої сільської сім’ї знайти такі кошти чи якось заробити у короткі терміни — непосильно.
Охочі допомогти можуть надіслати кошти на картку мами дівчинки — 5168757381626920 (Маїло Наталія Віталіївна) або принести особисто до їх дому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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