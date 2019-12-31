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На Укрзалізниці призначили тимчасового керівника

На Укрзалізниці призначили тимчасового керівника
Кабінет міністрів призначив словенця Желько Марчека тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління Укрзалізниці.

Розпорядження щодо призначення Желька оприлюднили на сайті українського уряду. Підписав документ прем’єр Олексій Гончарук, - пише Діло.

У розпорядженні мовиться, що Марчек виконуватиме свої обов’язки на посаді керівника Укрзалізниці, поки, як цього вимагає закон, не оберуть повноцінного голову правління державного перевізника.

Марчек є членом правління Укрзалізниці з червня 2016 року. До того майже 13 років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та колишній Югославії.

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Теги: укрзалізниця, керівник
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