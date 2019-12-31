На Укрзалізниці призначили тимчасового керівника





Розпорядження щодо призначення Желька оприлюднили на сайті українського уряду. Підписав документ прем’єр Олексій Гончарук, -



У розпорядженні мовиться, що Марчек виконуватиме свої обов’язки на посаді керівника Укрзалізниці, поки, як цього вимагає закон, не оберуть повноцінного голову правління державного перевізника.



Марчек є членом правління Укрзалізниці з червня 2016 року. До того майже 13 років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та колишній Югославії.

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