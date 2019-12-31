На Укрзалізниці призначили тимчасового керівника
Сьогодні, 03:03
Кабінет міністрів призначив словенця Желько Марчека тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління Укрзалізниці.
Розпорядження щодо призначення Желька оприлюднили на сайті українського уряду. Підписав документ прем’єр Олексій Гончарук, - пише Діло.
У розпорядженні мовиться, що Марчек виконуватиме свої обов’язки на посаді керівника Укрзалізниці, поки, як цього вимагає закон, не оберуть повноцінного голову правління державного перевізника.
Марчек є членом правління Укрзалізниці з червня 2016 року. До того майже 13 років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та колишній Югославії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Розпорядження щодо призначення Желька оприлюднили на сайті українського уряду. Підписав документ прем’єр Олексій Гончарук, - пише Діло.
У розпорядженні мовиться, що Марчек виконуватиме свої обов’язки на посаді керівника Укрзалізниці, поки, як цього вимагає закон, не оберуть повноцінного голову правління державного перевізника.
Марчек є членом правління Укрзалізниці з червня 2016 року. До того майже 13 років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та колишній Югославії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Укрзалізниці призначили тимчасового керівника
Сьогодні, 03:03
Волинські школярі долучилися до Дня читання вголос
Сьогодні, 02:07
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
Сьогодні, 01:02
6 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Опублікували кольорові ретрофото Волині початку ХХ століття
05 лютий, 23:23
Медіа