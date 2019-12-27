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У Луцьку маршрутка №10 їздитиме до Нового ринку

У Луцьку маршрутка №10 їздитиме до Нового ринку
Лучанам розповіли, які маршрутки і тролейбуси їздять до Нового ринку, куди уже перенесли свої торгові павільйони підприємці з Центрального ринку.

Про це інформує пресслужба Луцькради.

Так, до Луцької міської ради звернувся перевізник ТзОВ “Санрайз” з проханням змінити схеми руху автобусів за маршрутом №10 “вул. Шота Руставелі — вул. Конякіна” у частині заїзду на Новий ринок.

Відповідні зміни до документів управлінням транспорту та зв'язку підготовлять та подадуть на розгляд членів виконкому.

Із завтрашнього дня ( 7 лютого, - ред) повз ринок “Новий” вулицями Станіславського та Окружна рухатимуться автобус №9 “вул. Теремнівська - м-н Вересневе”.

Також уже зараз туди можна доїхати автобусами за маршрутом №12 та тролейбусами, які їздять за маршрутами №1 та 2.

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Теги: Новий ринок, маршрутка, Луцьк
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