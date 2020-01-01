Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 лютого





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжна погода за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Любешеві - без опадів.



Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до 0…+1. Вітер західний і південно-західний, 2-7 м/с.



До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжна погода за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Любешеві - без опадів.Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до 0…+1. Вітер західний і південно-західний, 2-7 м/с.До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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