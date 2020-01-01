вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжна погода за даними Sinoptik.ua. У Маневичах, Любешеві - без опадів.

Температура повітря вночі до +1…+2 градусів, удень підніметься до 0…+1. Вітер західний і південно-західний, 2-7 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку шукають найкращі ідеї соціальних проєктів
Сьогодні, 20:43
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
Лісівники Волині за минулий рік відремонтували майже 300 кілометрів доріг
Сьогодні, 19:45
Через Волинь намагалися провезти контрабандний сир. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 6 лютого
05 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 5 лютого
04 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 лютого
03 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 3 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 3 лютого
02 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
Сьогодні, 09:33
 1
У Луцьку шукають найкращі ідеї соціальних проєктів
Сьогодні, 20:43
 0
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 20:05
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Лісівники Волині за минулий рік відремонтували майже 300 кілометрів доріг
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8