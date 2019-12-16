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Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО

Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Невідома особа камінням побила 3 великих вікна в приміщенні департаменту муніципальної варти.

Інцидент трапився в ніч з 6 на 7 лютого в приміщенні департаменту, що на вулиці Богдана Хмельницького, – пишуть Волинські Новини.

В результаті інциденту знищили вікна в 3 кабінетах. На місці злочину знайшли цеглини. Особа, яка ймовірно пошкодила майно міської ради також потрапила на камери спостереження.

З цього приводу муніципали вже заявили в поліцію, деталі – згодом.

Нагадаємо, за декілька годин до цього луцькі муніципали через суд довели, що поліція незаконно вилучила техніку, якою демонтували Старий ринок, не мала права оглядати працівника департаменту, вилучати його особисті речі, елементи форменого одягу та нагрудну камеру. Також поліція незаконно застосовувала силу при незаконному обшуку.

Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО
Вікна луцьких муніципалів вночі потрощили камінням. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: Луцьк, муніципали, Старий ринок, базар, каміння, побили вікна
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Коментарі 1
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"Дан приказ ему на рынок,ей в другую сторону,уходили комсомольцы на базарную войну..."
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