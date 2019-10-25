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Лучанку, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, судитимуть за оборудки з алкоголем

Лучанку, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, судитимуть за оборудки з алкоголем
За торгівлю контрафактним спиртним 55-річна лучанка, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, постане перед судом.

Відбувши 9 років за ґратами за скоєні у складі організованої групи наркозлочини, жінка продовжила заробляти на життя в незаконний спосіб, - інформує прокуратура у Волинській області.

Із січня по вересень 2019 року вона зберігала і збувала спирт та алкогольні напої, які не відповідали вимогам державних стандартів. При цьому пляшки із контрафактною горілкою були марковані етикетками відомих виробників різних торгових марок і на них були наклеєні підроблені марки акцизного податку.

Під час огляду помешкання жінки правоохоронці вилучили ємності зі спиртом, обладнання для розливу алкоголю у пляшки та гроші, одержані від незаконної діяльності.

Тепер її обвинувачують у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів та збуті підроблених марок акцизного податку.

Зазначають, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.

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Теги: суд, лучанка, контрафактний алкоголь, рецидивістка
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