Лучанку, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, судитимуть за оборудки з алкоголем
Сьогодні, 16:35
За торгівлю контрафактним спиртним 55-річна лучанка, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, постане перед судом.
Відбувши 9 років за ґратами за скоєні у складі організованої групи наркозлочини, жінка продовжила заробляти на життя в незаконний спосіб, - інформує прокуратура у Волинській області.
Із січня по вересень 2019 року вона зберігала і збувала спирт та алкогольні напої, які не відповідали вимогам державних стандартів. При цьому пляшки із контрафактною горілкою були марковані етикетками відомих виробників різних торгових марок і на них були наклеєні підроблені марки акцизного податку.
Під час огляду помешкання жінки правоохоронці вилучили ємності зі спиртом, обладнання для розливу алкоголю у пляшки та гроші, одержані від незаконної діяльності.
Тепер її обвинувачують у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів та збуті підроблених марок акцизного податку.
Зазначають, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.
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Відбувши 9 років за ґратами за скоєні у складі організованої групи наркозлочини, жінка продовжила заробляти на життя в незаконний спосіб, - інформує прокуратура у Волинській області.
Із січня по вересень 2019 року вона зберігала і збувала спирт та алкогольні напої, які не відповідали вимогам державних стандартів. При цьому пляшки із контрафактною горілкою були марковані етикетками відомих виробників різних торгових марок і на них були наклеєні підроблені марки акцизного податку.
Під час огляду помешкання жінки правоохоронці вилучили ємності зі спиртом, обладнання для розливу алкоголю у пляшки та гроші, одержані від незаконної діяльності.
Тепер її обвинувачують у придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів та збуті підроблених марок акцизного податку.
Зазначають, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.
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