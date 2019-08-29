На Сумщині від пневмонії померло немовля





Про це з посиланням на медиків "швидкої" повідомляє видання



Зазначається, що у Шосткинську дитячу лікарню з Ямполя у важкому стані з діагнозом пневмонія була доставлена дитина у віці 1 місяця. На жаль, дитина померла.



За цим фактом буде проводитися перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Шостка Сумської області від пневмонії померла одномісячна дитина.Про це з посиланням на медиків "швидкої" повідомляє видання Шостка.info. Зазначається, що у Шосткинську дитячу лікарню з Ямполя у важкому стані з діагнозом пневмонія була доставлена дитина у віці 1 місяця. На жаль, дитина померла.За цим фактом буде проводитися перевірка.

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