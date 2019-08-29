На Сумщині від пневмонії померло немовля
Сьогодні, 17:57
У місті Шостка Сумської області від пневмонії померла одномісячна дитина.
Про це з посиланням на медиків "швидкої" повідомляє видання Шостка.info.
Зазначається, що у Шосткинську дитячу лікарню з Ямполя у важкому стані з діагнозом пневмонія була доставлена дитина у віці 1 місяця. На жаль, дитина померла.
За цим фактом буде проводитися перевірка.
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Про це з посиланням на медиків "швидкої" повідомляє видання Шостка.info.
Зазначається, що у Шосткинську дитячу лікарню з Ямполя у важкому стані з діагнозом пневмонія була доставлена дитина у віці 1 місяця. На жаль, дитина померла.
За цим фактом буде проводитися перевірка.
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