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На Сумщині від пневмонії померло немовля

На Сумщині від пневмонії померло немовля
У місті Шостка Сумської області від пневмонії померла одномісячна дитина.

Про це з посиланням на медиків "швидкої" повідомляє видання Шостка.info.

Зазначається, що у Шосткинську дитячу лікарню з Ямполя у важкому стані з діагнозом пневмонія була доставлена дитина у віці 1 місяця. На жаль, дитина померла.

За цим фактом буде проводитися перевірка.


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Теги: смерть, пневмонія, немовля
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