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Воїнам УНР хочуть встановити пам'ятник на Волині

Воїнам УНР хочуть встановити пам'ятник на Волині
Перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук вніс на розгляд сесії проєкт рішення "Про зміни до Регіональної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки".

Пропонується доповнити заходи Програми ще одним пунктом "Встановлення пам’ятника загиблим воякам загону отамана Струка армії УНР ", - пишуть на сайті Волинської облради.

Питання розглянула постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму на своєму засіданні, що відбулося 6 лютого.

Юрій Поліщук повідомив, що йдеться про встановлення пам'ятника в с. Мильськ Рожищенського району на місці поховання 20 воїнів УНР, які загинули майже сто років тому в бою з червоними башкирівцями. Про встановлення пам'ятника поклопотався краєзнавець з Мильська Валерій Куденчук.

Він стверджує, що попервах на місці захоронення воїнів УНР стояв дубовий хрест. Потім його демонтувала радянська влада. Могилу почали впорядковувати вже в часи Незалежності України. До сторіччя битви на берегах Стохода, в якій загинули воїни загону Ілька Струка, хочуть поставити пам'ятник. У відповідній Програмі пропонується закласти на це 150 тис. грн.

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Теги: унр, пам'ятник, волинь
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