Воїнам УНР хочуть встановити пам'ятник на Волині
Сьогодні, 21:43
Перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук вніс на розгляд сесії проєкт рішення "Про зміни до Регіональної програми увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016-2020 роки".
Пропонується доповнити заходи Програми ще одним пунктом "Встановлення пам’ятника загиблим воякам загону отамана Струка армії УНР ", - пишуть на сайті Волинської облради.
Питання розглянула постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму на своєму засіданні, що відбулося 6 лютого.
Юрій Поліщук повідомив, що йдеться про встановлення пам'ятника в с. Мильськ Рожищенського району на місці поховання 20 воїнів УНР, які загинули майже сто років тому в бою з червоними башкирівцями. Про встановлення пам'ятника поклопотався краєзнавець з Мильська Валерій Куденчук.
Він стверджує, що попервах на місці захоронення воїнів УНР стояв дубовий хрест. Потім його демонтувала радянська влада. Могилу почали впорядковувати вже в часи Незалежності України. До сторіччя битви на берегах Стохода, в якій загинули воїни загону Ілька Струка, хочуть поставити пам'ятник. У відповідній Програмі пропонується закласти на це 150 тис. грн.
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Пропонується доповнити заходи Програми ще одним пунктом "Встановлення пам’ятника загиблим воякам загону отамана Струка армії УНР ", - пишуть на сайті Волинської облради.
Питання розглянула постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму на своєму засіданні, що відбулося 6 лютого.
Юрій Поліщук повідомив, що йдеться про встановлення пам'ятника в с. Мильськ Рожищенського району на місці поховання 20 воїнів УНР, які загинули майже сто років тому в бою з червоними башкирівцями. Про встановлення пам'ятника поклопотався краєзнавець з Мильська Валерій Куденчук.
Він стверджує, що попервах на місці захоронення воїнів УНР стояв дубовий хрест. Потім його демонтувала радянська влада. Могилу почали впорядковувати вже в часи Незалежності України. До сторіччя битви на берегах Стохода, в якій загинули воїни загону Ілька Струка, хочуть поставити пам'ятник. У відповідній Програмі пропонується закласти на це 150 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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