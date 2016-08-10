В Україні виділять 9 мільйонів на 8 стартапів





Переможці діляться на дві категорії, -



Категорії переможців:



Seed-гранти надаються розробникам уже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки. Сума грантів – 1 мільйон 250 тисяч гривень.



Інша категорія – pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тисяч гривень.



Seed-гранти отримають:



AeroDrone – комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

GeoDesign info – аналітичний онлайн-центр;

BIOC – технологія нанополімеризації для отримання біопластику;

FieldBI – аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

Правомен – автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;

Framiore – сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed-гранти отримають:

Pytag – торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

BioBin – мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.



При цьому Фонд безперервно приймає заявки. Для уряду надважливим є розвиток креативних індустрій. Інвестиції в ідеї – це наша стратегія,

– наголосив Гончарук.



Він додав, що наразі є вже 3 нові оцінені стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей. Він очікується вже на початку березня.



Що відомо про Український фонд стартапів



Державний фонд, започаткований за ініціативи уряду України в 2018 році для надання грантів українським стартапам. Місія фонду – підтримувати інноваційні проєкти та допомагати талановитим українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.



Директор фонду – Павло Карташов.



Фонд фінансує стартапи на початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed та seed): у сумі 25 тисяч доларів на стадії pre-seed та 50 тисяч доларів на стадії seed. Таким чином 1 стартап, який зростає, може отримати до 75 тисяч доларів.



Фонд не фінансує: азартних ігор, виробництва та реалізації небезпечних речовин, алкогольних та тютюнових виробів, військових та ядерних технологій.



Цільові сектори фонду:

штучний інтелект (AI),

доповнена реальність (AR/VR),

великі дані (BigData),

блокчейн,

кібербезпека,

захист (Defence),

медицина та охорона здоров'я,

подорожі,

фінансові технології (FinTech),

освітні технології (EdTech),

робототехніка,

професійні послуги,

програмне забезпечення як послуга (SaaS),

виробництво,

електронна комерція,

інтернет речей (IoT).

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