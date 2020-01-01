Судили волинянина, який грабував пенсіонерок





Про це



Так, 26-го листопада 2019 року, близько 18:30, перебуваючи біля будинку №10 по вулиці 20-го липня у Володимирі-Волинському, без застосування насильства, відкрито викрав жіночу сумку, що знаходилась на землі у якій були гаманець, окуляри, таблетки, пенсійне посвідчення та інші речі. Своїми діями чоловік завдав потерпілій матеріальної шкоди у розмірі 518,33 гривні.



Окрім цього, 30-го листопада 2019 року, близько 21 години, це й же грабіжник перебуваючи по вулиці Гайдамацька у Володимирі-Волинському без застосування насильства теж вирвав із рук літньої жінки сумку у якій знаходились два гаманці, мобільний телефон «Sumsung», гроші, банківські картки, пенсійне посвідчення та інші речі. Пенсіонерці були завдані матеріальні збитки у розмірі 1203,33 гривні.



Чоловіку спочатку хотіли призначити покарання у виді 140 годин громадських робіт та 4,6 року позбавлення волі. Проте, суд звільнив грабіжника від призначеного покарання та встановив іспитовий строк тривалістю у два роки, за умови, що він за цей період не вчинить нового злочину.



Крім того, з обвинуваченого стягнули 1256,08 гривень судових витрат, пов’язаних із залученням експертів для проведення товарознавчої експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіку, який у листопаді минулого року відібрав на вулицях Володимира-Волинського у двох пенсіонерок жіночі сумки, присудили два роки умовно.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише БУГ.Так, 26-го листопада 2019 року, близько 18:30, перебуваючи біля будинку №10 по вулиці 20-го липня у Володимирі-Волинському, без застосування насильства, відкрито викрав жіночу сумку, що знаходилась на землі у якій були гаманець, окуляри, таблетки, пенсійне посвідчення та інші речі. Своїми діями чоловік завдав потерпілій матеріальної шкоди у розмірі 518,33 гривні.Окрім цього, 30-го листопада 2019 року, близько 21 години, це й же грабіжник перебуваючи по вулиці Гайдамацька у Володимирі-Волинському без застосування насильства теж вирвав із рук літньої жінки сумку у якій знаходились два гаманці, мобільний телефон «Sumsung», гроші, банківські картки, пенсійне посвідчення та інші речі. Пенсіонерці були завдані матеріальні збитки у розмірі 1203,33 гривні.Чоловіку спочатку хотіли призначити покарання у виді 140 годин громадських робіт та 4,6 року позбавлення волі. Проте, суд звільнив грабіжника від призначеного покарання та встановив іспитовий строк тривалістю у два роки, за умови, що він за цей період не вчинить нового злочину.Крім того, з обвинуваченого стягнули 1256,08 гривень судових витрат, пов’язаних із залученням експертів для проведення товарознавчої експертизи.

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