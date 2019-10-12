На Волині хочуть створити молочний кластер

Перспективи розвитку сімейних молочних ферм на Волині розглянули в департаменті агропромислового розвитку за участю представників ТОВ «Укрмілкінвест».Зустріч відбулася 7 лютого під головуванням директора департаменту АПР. Серед запрошених: керівник проєкту «Створення СМФ», менеджер з розвитку Волинської області, консультант проєкту, директор ВОГО «Асоціація регіонального розвитку»та виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування області «Волинська економічна ліга», повідомляє пресслужба департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.Проєкт створення сімейних молочних ферм уже добре знаний на Волині. У 2019 році в рамках проєкту відкрито 3 такі ферми, найближчим часом очікується відкриття ще трьох.Координатори проєкту мають досить амбітні плани щодо його розвитку в області. Вони поінформували про наміри заснувати регіональний молочний кластер із волинських сімейних молочних ферм. Для цього необхідно створити щонайменше 40-50 таких господарств з подальшим збільшенням. Кластер включатиме молокозавод партнер та кормоцент із вирощування та заготівлі кормів.«Така структура буде самодостатньою та передбачає створення 200 додаткових робочих місць, що у свою чергу збільшить податкові надходження в місцеву казну», - акцентував Сергій Чернієнко.Олександр Лісовський у свою чергу розповів про можливі ресурси залучення коштів для реалізації проєкту. Зокрема, передбачити фінансування новостворених ферм із обласного бюджету. Для прикладу, у Хмельницькій області працює програма кредитування таких господарств з обласного бюджету під 2% річних. А ще можна використовувати державні програми підтримки, як от «Доступні кредити 5-7-9%» та залучати донорів і партнерів для розбудови кластеру.Під час зустрічі також стало відомо, що проектом ПРООН вибрано 4 показові ферми в 4 областях України, які стануть площадкою для обміну досвідом. Одна із цих ферм уже розпочала роботу на Волині – сімейне господарство. Наразі там продовжуються будівельні роботи та впроваджується мікропроєкт ПРООН. Його облаштування завершиться у квітні цього року.Юрій Горбенко інформував про програми підтримки з обласного бюджету, наголосивши на найбільш популярній серед них – дотації за утримання 3 і більше корів. Також можна отримати підтримку на реалізацію бізнес проєкту на розвиток СМФ із обласного фонду «Власний дім».12 лютого у Києві відбудеться великий круглий стіл за участі представників центральних органів влади щоб посилити діалог та об’єднати зусилля у сфері розвитку молочного виробництва.«Ця зустріч спонукає до рішучих дій. Серйозна проблема сьогодення – зменшення поголів’я ВРХ. Ферми – це не тільки надходження у бюджет, але й робочі місця, які так необхідні щоб запобігти виїзду населення за кордон. Ми мусимо робити усе можливе задля розвитку молочної галузі», - резюмував Юрій Горбенко.