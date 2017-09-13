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Гончарук розповів про можливі зміни в уряді

Гончарук розповів про можливі зміни в уряді
В уряді може з'явитися новий віцепрем'єр, який координуватиме економічний блок, також буде розділено Міністерство ветеранів і окупованих територій.

Про це пише Українська правда.

"Абсолютно точно, ми хочемо посилити економічний блок, тому що у нас фокус на залучення інвестицій, і нам точно потрібна людина в уряді, яка буде координувати міністерства економічного блоку, економіки, енергетики, інфраструктури, з фокусом на залучення інвестицій. І на те, щоб захистити промисловість. Тому що той стан справ, який є в промисловості, вимагає особливої уваги…. Це може бути новий віце-прем'єр", - каже Гончарук.

"Також ми прийняли рішення про розділення Міністерства ветеранів і окупованих територій. Буде окреме міністерство. Ми запропонували цю позицію (міністра окупованих територій – ред.) відомому юристу Олексію Резнікову, і я не виключаю, що вже найближчим часом я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення".

Гончарук також зазначив, що уряд думає посилити соціальний блок, "тому що в країні, в якій більше 10 млн громадян проживає за межею бідності, це питання дуже актуальне".

Водночас він повідомив, що не бачить передумов для розділення Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Реалізація земельної реформи зараз дійсно супроводжується цим міністерством. Там є сильний заступник міністра. Ми думаємо, яким чином посилити цей напрямок, але я зараз не бачу передумов для розділення міністерства".

Гончарук також зазначив, що кандидатура ексголкіпера київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського на посаду міністра спорту у випадку розділення міністерства Міністерства культури, молоді та спорту серйозно не обговорювалася.

"Дуже цікаво спостерігати, як розповсюджуються чутки. Ця ідея подумати про Олександра як про можливого урядовця виникла в мене, але серйозно ми її ще не обговорювали".

За словами прем'єра, Мінмолодьспорту теоретично може бути розділене, але фінального рішення щодо цього поки немає. Він зазначив, що будь-яке рішення не має завадити підготовці до Олімпіади, яка перебуває на "фінішній прямій".

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Теги: уряд, зміни, гончарук
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