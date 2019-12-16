Завтра, 11 лютого, значна частина Луцька буде без водопостачання
Сьогодні, 08:56
11 лютого у 40-му кварталі Луцька тимчасово призупинять водопостачання.
Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.
Завершити всі ремонтні роботи планують до 19:00 цього ж дня. Роботу бойлерної у цей час зупинять.
Мешканцям 40-го кварталу рекомендують заздалегідь підготувати запаси води.
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Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.
Завершити всі ремонтні роботи планують до 19:00 цього ж дня. Роботу бойлерної у цей час зупинять.
Мешканцям 40-го кварталу рекомендують заздалегідь підготувати запаси води.
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Коментарі 1
головне що освятили а там є немає то такоє
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