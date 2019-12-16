Завтра, 11 лютого, значна частина Луцька буде без водопостачання





Про це інформує КП «Луцькводоканал».



Так, 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.



Завершити всі ремонтні роботи планують до 19:00 цього ж дня. Роботу бойлерної у цей час зупинять.



Мешканцям 40-го кварталу рекомендують заздалегідь підготувати запаси води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 лютого у 40-му кварталі Луцька тимчасово призупинять водопостачання.Про це інформує КП «Луцькводоканал».Так, 11 лютого з 9:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт у районі 40-го кварталу буде повністю відсутнє гаряче та холодне водопостачання.Завершити всі ремонтні роботи планують до 19:00 цього ж дня. Роботу бойлерної у цей час зупинять.Мешканцям 40-го кварталу рекомендують заздалегідь підготувати запаси води.

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